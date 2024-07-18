Банк ЦентроКредит презентовал коллекцию старинных российских ценных бумаг

Как рассказал корреспонденту «КрымPRESS» Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит Андрей Тарасов, уникальная выставка старинных российских ценных бумаг из его коллекции приурочена к 35-летнему юбилею со дня основания банка (финорганизация создана 23 июня 1989 года. Банк входит в десятку старейших банков новой России). Основу экспозиции составили редкие исторические документы: акции, облигации, временные свидетельства и закладные листы. И относятся они не только ко временам царской России, но и Советского Союза.

История появления ценных бумаг в России всегда была для нас интересной, а тем более сейчас, когда ЦентроКредит активно работает во всех сегментах современного фондового рынка, — заявил Андрей Тарасов.

Поясняя — почему уникальные экспонаты решили представить посетителям в этом году — Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит отметил, что 2024-й год особо значим для финучреждения: впервые у банка всего только двоих основных акционеров – российских резидентов физических лиц. Это сам Андрей Тарасов и Илья Корбашов.

Отметим также: в коллекции ценных бумаг Андрея Тарасова есть и документы, которые связаны с выдающимися историческими личностями. Упоминается, в частности, Юлий Гужон — основатель товарищества Московского металлического завода, который после революции был переименован в завод «Серп и Молот».

Одно время считалось, — говорит Андрей Тарасов, — что именно Гужон получил первые в России автомобильные водительские права, мы потратили много времени, пытаясь проверить эту информацию, но нашли только его права под №3741. Легенда пока не подтвердилась.

Также на выставке освещаются истории, связанные с:

русским изобретателем Николаем Бенардос.

У нас есть бланк акции «Русского общества электротехнического завода, — отмечает Андрей Тарасов, — где прямо на лицевой стороне написано: «Изобретение Н.Н. Бенардоса». Но общество так и не заработало, не принесло никаких доходов. Как во многих случаях, у Николая Бенардоса не хватало денег ни на запуск своего изобретения, ни на патентные сборы, и всю финансовую инициативу «взяли» на себя люди, далекие от науки.

«по-настоящему» старинными и необычными бумагами: так, есть в коллекции Андрея Тарасова акции в 100 рублей серебром «Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба» 1853 года выпуска.

Интересно, что в середине 19-го века, — рассказывает Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит, — в плавании на одного матроса в месяц полагалось, помимо 45 фунтов сухарей, еще и 28 русских чарок водки (русская чарка – 0,123 л). Но многие матросы не пили, и получали за каждую не выпитую чарку денежную компенсацию в 5 копеек.

Коллекция ценных бумаг, которую Андрей Тарасов собрал за четверть века, является одной из крупнейших такого рода в России. В ней — несколько тысяч документов-артефактов XVIII-XX в.в. Главная её особенность в том, что экспозиция не только помогает посмотреть на историю финансов, но и демонстрирует исторические факты российской реальности тех лет.

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