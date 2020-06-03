Банки Севастополя принимают заявки на получение льготного кредита под 2%

Банки Севастополя начинают прием заявок от предпринимателей и СОНКО для получения льготного кредита, утвержденного Правительством РФ. Первым начал прием заявлений на получение льготного кредита РНКБ Банк. В ближайшее время к данной программе подключатся ГЕНБАНК и Банк «Россия».

Кредиты смогут получить предприниматели, которые осуществляют деятельность в одной или нескольких наиболее пострадавших отраслях экономической деятельности, включенных в федеральный перечень, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.

Также кредиты могут получить заемщики, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер, либо предприниматели, чей бизнес включен в перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности.

Размер кредита будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, эта сумма будет умножаться на период кредитования. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами, всю эту сумму погасит государство. Оставившие не менее 80% работников, должны будут вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Всего данной мерой поддержки в Севастополе сможет воспользоваться не меньше 8000 предпринимателей и СОНКО, — подчёркивают в пресс-службе местного Правительства.

За более подробной информацией необходимо обращаться в колл-центры банков:

РНКБ: +7 (800) 234-27-27

ГЕНБАНК: +7 (800) 333-55-45

Россия: +7 (800) 100 11 11