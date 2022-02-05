Банковские карты вам в кошелёк. Депутаты намерены предложить россиянам отказаться от наличных денег

Не шутка: депутаты Государственной думы намерены в ближайшее время рассмотреть возможность полного отказа в РФ от наличных денег. И не просто рассмотреть! Поговаривают, что в актуальных планах — разработка соответствующей дорожной карты. Те, кто вынашивает такую идею, считают, что время для такого шага уже пришло. Говорят: большинство россиян уже сегодня редко расплачиваются наличными. Статистика подтверждает: у каждого шестого жителя более-менее крупного города в кошельке бумажные и металлические деньги в принципе «редкие гости», а вот число карт от разномастных банков увеличивается с завидной регулярностью.

Ну и, конечно, ситуацию подогревает то, что активно в нашу жизнь внедряются интернет-технологии, благодаря которым развиваются услуги, которые мы получаем онлайн, рассчитываясь, соответственно, виртуальными деньгами. Это и покупки через Всемирную паутину, и платежи, и т.д. В сфере, связанной с кредитами, аналогичное, к слову, положение дел. Так, большинство лицензированных микрофинансовых организаций, как видно из источника, называют приоритетным способом выдачи займов — перевод денег на банковские карты. Подавляющее число заёмщиков «за» такое решение задачи. Ведь выгода очевидна.

С положительными сторонами получения микрокредита на карточку все просто: это быстрый и удобный способ получить средства сразу после того, как заявка на займ была одобрена МФО. С ее же помощью ими можно воспользоваться для оплаты покупок и услуг в интернете, либо в любом физическом магазине, имеющем терминал. Таким образом, при использовании карты экономится время и повышается удобство обращения в микрофинансовую организацию, — отмечают специалисты агрегатора предложений от МФО «Gorsberkassa».

О том, что Россия идёт, если не к полному отказу от использования наличных средств, но к существенному сокращению доли таких расчётов, свидетельствуют и результаты исследований. В частности, проведённого лабораторией «Сбериндекс» и «Платформой ОФД». На примере 4 квартала минувшего года ситуация выглядит так:

доля безналичного торгового оборота — 60,8% (в 2020 году в аналогичный период — 55,9%). За год в целом этот показатель составил — 59,3%, впервые приблизившись к рекордному максимуму.

В каких сферах россияне чаще всего рассчитываются в безналичном порядке? В лидерах по расчётом «с карточек» — продовольственная сфера:

в ресторанах — 79,1% безналичных «сделок»;

в точках быстрого питания — 71,7%;

в супермаркетах — 67,3%.

Есть ли противники у отмены наличных денег? Разумеется, говорят специалисты. И эта позиция также оправдана. Тем, в частности, что в отдалённых районах России (а это значительная часть страны) до сих пор слабо развита или не развита вовсе инфраструктура «безнала». Элементарно сложно найти банкомат или оплатить покупку картой в магазине.

Ну и играет свою роль то, что Россия — государство немолодое. Подавляющее число пенсионеров — консерваторы, которые предпочитают «по старинке» иметь в кошельке «твёрдые рубли», нежели пластик, на котором «скрываются» какие-то деньги, находящиеся «непонятно где».

Вместе с тем, уверены специалисты, снижение доли наличных средств в обороте в любом случае — неизбежное будущее. Как ни крути, а всё больше россиян в решении бытовых и деловых задач полагаются на Интернет. Это удобно. При том, что и число торговых точек, в которых можно расплатиться не только картой, но и при помощи смартфонов, в стране растёт. Согласитесь, что смысл обналичивания денег, скажем, полученных в виде займа на карту, теряется напрочь.

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