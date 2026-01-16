Банкротство физических лиц в 2026 году: как новый закон упрощает «финансовый перезапуск» и защищает должников

В России продолжается эволюция института банкротства физических лиц. С начала 2026 года в силу вступил ряд поправок, направленных на упрощение процедуры признания гражданина несостоятельным, снижение её стоимости и расширение доступа к «финансовому перезапуску». Эти изменения особенно актуальны на фоне экономической нестабильности, роста кредитной нагрузки населения и увеличения числа граждан, оказавшихся в долговой яме без реальных возможностей погасить обязательства.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за 2025 год количество заявлений о банкротстве физлиц превысило 380 тысяч — это почти на 20% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают: рост связан не только с ухудшением финансового положения граждан, но и с повышением осведомлённости о законных способах избавления от долгов.

Так что же представляет собой процедура банкротства физического лица? Разбираемся в вопросе со специалистами агентства по банкротству физических лиц в Москве «Банкрот Консалт».

Банкротство физического лица — это…

Банкротство (несостоятельность) физического лица — это судебная процедура, в ходе которой гражданин признаётся неспособным исполнять свои финансовые обязательства. Главная цель банкротства — не наказать должника, а дать ему возможность начать жизнь с чистого листа, легально списав непосильные долги, при этом соблюдая баланс интересов кредиторов.

Процедура регулируется Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который с 2015 года позволяет обычным гражданам, а не только предпринимателям, объявлять себя банкротами. Однако до недавнего времени процесс был сложным, дорогостоящим и бюрократически перегруженным.

Новые правила 2026 года: что изменилось?

С 1 января 2026 года вступили в силу ключевые поправки, разработанные Минэкономразвития совместно с Верховным Судом РФ и Центробанком. Основные нововведения:

упрощённая процедура банкротства через МФЦ теперь доступна при сумме долга от 50 тысяч до 2 миллионов рублей (ранее — до 500 тысяч). Это позволяет избежать суда и арбитражного управляющего.

снижение госпошлины — с 300 до 100 рублей при подаче заявления через МФЦ.

сокращение сроков — процедура через МФЦ теперь занимает до 6 месяцев вместо 9-2.

расширение списка имущества, не подлежащего реализации , — теперь под защитой находятся не только единственное жильё и предметы первой необходимости, но и средства реабилитации для инвалидов, домашние животные (при условии отсутствия коммерческого использования), а также цифровые активы, необходимые для работы (например, ноутбук).

введение «долгового моратория» : с момента подачи заявления о банкротстве прекращаются начисление пеней, штрафов и процентов по всем долгам.

Эти изменения — важный шаг к гуманизации долговых отношений, — комментирует в компании «Банкрот Консалт». — Раньше многие люди просто боялись идти в банкротство из-за страха потерять всё или увязнуть в долгой процедуре. Теперь же государство даёт инструмент, который позволяет не только списать долги, но и сохранить базовые условия для жизни.

Кто может стать банкротом?

По закону, инициировать процедуру банкротства может:

сам должник, если он не может исполнить обязательства в размере от 500 тысяч рублей (для судебной процедуры) или от 50 тысяч (для упрощённой);

кредитор (банк, микрофинансовая организация, налоговая и др.);

уполномоченный орган (например, Пенсионный фонд).

Важное условие: просрочка по выплатам должна составлять не менее трёх месяцев, а общая сумма задолженности — превышать стоимость имущества, которое можно реализовать.

При этом банкротство не является «лазейкой» для мошенников. Закон предусматривает ответственность за сокрытие активов, предоставление ложных сведений или умышленное доведение себя до банкротства. В таких случаях суд может отказать в списании долгов или даже возбудить уголовное дело.

Как проходит процедура? Два пути

С 2026 года гражданин может выбрать один из двух путей:

1. Упрощённая процедура через МФЦ

Подходит для тех, у кого:

долг от 50 тыс. до 2 млн руб.;

нет споров с кредиторами;

нет имущества, подлежащего реализации (кроме исключённого из конкурсной массы).

Процедура полностью дистанционная: подача заявления через портал госуслуг или МФЦ, публикация в ЕФРСБ, проверка данных. Арбитражный управляющий не назначается. По завершении — все долги (кроме алиментов, компенсаций за вред здоровью и некоторых других) списываются.

2. Судебная процедура

Необходима, если:

долг превышает 2 млн руб.;

есть споры с кредиторами;

есть имущество, подлежащее продаже.

Этапы:

подача заявления в арбитражный суд;

назначение финансового управляющего;

введение процедуры реструктуризации долгов (до 3 лет) или реализации имущества;

вынесение решения о признании банкротом и освобождении от обязательств.

Судебная процедура — более сложная, но и более надёжная, — поясняют эксперты. — Здесь есть возможность договориться с кредиторами о графике выплат, сохранить часть дохода на жизнь, а главное — получить юридическую защиту от коллекторов и приставов уже на стадии подачи заявления.

Какие долги не списываются?

Даже после банкротства гражданин остаётся обязанным погасить:

алименты;

компенсации за вред здоровью или моральный ущерб;

заработную плату, если должник — работодатель;

налоги и сборы, если они связаны с умышленным банкротством;

штрафы за административные и уголовные правонарушения.

Все остальные долги — по кредитам, займам, ЖКХ, налогам (при добросовестном банкротстве) — подлежат полному списанию.

Последствия банкротства: мифы и реальность

Многие опасаются, что банкротство испортит жизнь на годы. На деле последствия ограничены и временны:

запрет на повторное банкротство — 5 лет;

обязанность уведомлять кредиторов о своём статусе банкрота при получении кредита — 5 лет;

невозможность занимать руководящие должности в компаниях — 3 года.

Однако:

кредитная история восстанавливается уже через 1–2 года после завершения процедуры;

запрета на выезд за границу нет, если только он не был наложен ранее судебными приставами;

единственное жильё, зарплата (минус 50% максимум) и личные вещи не конфискуются.

Банкротство — это не клеймо, а механизм защиты, — подчёркивают в «Банкрот Консалт». — Люди часто годами живут в стрессе, скрываясь от звонков коллекторов, беря новые кредиты, чтобы закрыть старые. Банкротство разрывает этот порочный круг. Главное — подойти к нему ответственно и с пониманием всех этапов.

Когда стоит задуматься о банкротстве?

Эксперты рекомендуют рассматривать банкротство, если:

общий долг превышает 500 тысяч рублей;

дохода не хватает даже на погашение процентов;

приставы уже арестовали счета или удерживают более 50% зарплаты;

коллекторы оказывают психологическое давление;

вы не видите реальных перспектив погасить долги в ближайшие 2-3 года.

Важно: банкротство не решает проблему безденежья, но снимает долговое бремя, позволяя сосредоточиться на восстановлении финансового здоровья.

Альтернативы банкротству: реструктуризация и мировое соглашение

Перед подачей на банкротство стоит рассмотреть другие варианты:

реструктуризация долга через суд — суд может утвердить план выплат на срок до 3 лет с учётом реального дохода;

мировое соглашение с кредиторами — возможно на любой стадии процесса;

программы помощи от банков — например, кредитные каникулы или снижение ставки (часто доступны при временных трудностях).

Однако если долг многопрофильный (банки, МФО, ЖКХ, налоги), а доход минимальный, банкротство часто оказывается единственным эффективным решением.

Как подготовиться к процедуре?

Соберите документы : справки о доходах, выписки по счетам, договоры кредитов, список имущества. Не совершайте крупных покупок или переводов за последние 3 года — это может быть расценено как вывод активов. Не игнорируйте требования кредиторов — лучше инициировать процедуру самому, чем дожидаться иска. Обратитесь к специалисту — юрист по банкротству поможет оценить целесообразность и выбрать оптимальный путь.

Лучше потратить 5-10 тысяч рублей на консультацию, чем потом потерять квартиру или годами платить по бесконечным долгам, — советуют специалисты.

Банкротство как право, а не стыд

В 2026 году банкротство физических лиц перестаёт быть экзотической процедурой для избранных. Оно становится доступным, быстрым и социально одобряемым инструментом финансовой реабилитации. Государство, наконец, признаёт: человек может оказаться в долговой ловушке не по злому умыслу, а из-за болезни, потери работы или кризиса. И вместо наказания он заслуживает шанса на новое начало.

По словам юристов, финансовая несостоятельность — это не моральный провал. Это жизненная ситуация, которую можно и нужно решать цивилизованно. Банкротство — не конец, а начало.

Информационная справка подготовлена с использованием материалов портала bankrotconsult.ru и экспертных комментариев юристов, арбитражных управляющих и финансовых консультантов.

Просмотры: 2 112