Банкротство физических лиц в 2026 году: как новый закон упрощает «финансовый перезапуск» и защищает должников

В России продолжается эволюция института банкротства физических лиц. С начала 2026 года в силу вступил ряд поправок, направленных на упрощение процедуры признания гражданина несостоятельным, снижение её стоимости и расширение доступа к «финансовому перезапуску». Эти изменения особенно актуальны на фоне экономической нестабильности, роста кредитной нагрузки населения и увеличения числа граждан, оказавшихся в долговой яме без реальных возможностей погасить обязательства.
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за 2025 год количество заявлений о банкротстве физлиц превысило 380 тысяч — это почти на 20% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают: рост связан не только с ухудшением финансового положения граждан, но и с повышением осведомлённости о законных способах избавления от долгов.
Так что же представляет собой процедура банкротства физического лица? Разбираемся в вопросе со специалистами агентства по банкротству физических лиц в Москве «Банкрот Консалт».
Используй удобное оглавление:
- 1 Банкротство физического лица — это…
- 2 Новые правила 2026 года: что изменилось?
- 3 Кто может стать банкротом?
- 4 Как проходит процедура? Два пути
- 5 Какие долги не списываются?
- 6 Последствия банкротства: мифы и реальность
- 7 Когда стоит задуматься о банкротстве?
- 8 Альтернативы банкротству: реструктуризация и мировое соглашение
- 9 Как подготовиться к процедуре?
- 10 Банкротство как право, а не стыд
Банкротство физического лица — это…
Банкротство (несостоятельность) физического лица — это судебная процедура, в ходе которой гражданин признаётся неспособным исполнять свои финансовые обязательства. Главная цель банкротства — не наказать должника, а дать ему возможность начать жизнь с чистого листа, легально списав непосильные долги, при этом соблюдая баланс интересов кредиторов.
Процедура регулируется Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который с 2015 года позволяет обычным гражданам, а не только предпринимателям, объявлять себя банкротами. Однако до недавнего времени процесс был сложным, дорогостоящим и бюрократически перегруженным.
Новые правила 2026 года: что изменилось?
С 1 января 2026 года вступили в силу ключевые поправки, разработанные Минэкономразвития совместно с Верховным Судом РФ и Центробанком. Основные нововведения:
- упрощённая процедура банкротства через МФЦ теперь доступна при сумме долга от 50 тысяч до 2 миллионов рублей (ранее — до 500 тысяч). Это позволяет избежать суда и арбитражного управляющего.
- снижение госпошлины — с 300 до 100 рублей при подаче заявления через МФЦ.
- сокращение сроков — процедура через МФЦ теперь занимает до 6 месяцев вместо 9-2.
- расширение списка имущества, не подлежащего реализации, — теперь под защитой находятся не только единственное жильё и предметы первой необходимости, но и средства реабилитации для инвалидов, домашние животные (при условии отсутствия коммерческого использования), а также цифровые активы, необходимые для работы (например, ноутбук).
- введение «долгового моратория»: с момента подачи заявления о банкротстве прекращаются начисление пеней, штрафов и процентов по всем долгам.
Эти изменения — важный шаг к гуманизации долговых отношений, — комментирует в компании «Банкрот Консалт». — Раньше многие люди просто боялись идти в банкротство из-за страха потерять всё или увязнуть в долгой процедуре. Теперь же государство даёт инструмент, который позволяет не только списать долги, но и сохранить базовые условия для жизни.
Кто может стать банкротом?
По закону, инициировать процедуру банкротства может:
- сам должник, если он не может исполнить обязательства в размере от 500 тысяч рублей (для судебной процедуры) или от 50 тысяч (для упрощённой);
- кредитор (банк, микрофинансовая организация, налоговая и др.);
- уполномоченный орган (например, Пенсионный фонд).
Важное условие: просрочка по выплатам должна составлять не менее трёх месяцев, а общая сумма задолженности — превышать стоимость имущества, которое можно реализовать.
При этом банкротство не является «лазейкой» для мошенников. Закон предусматривает ответственность за сокрытие активов, предоставление ложных сведений или умышленное доведение себя до банкротства. В таких случаях суд может отказать в списании долгов или даже возбудить уголовное дело.
Как проходит процедура? Два пути
С 2026 года гражданин может выбрать один из двух путей:
1. Упрощённая процедура через МФЦ
Подходит для тех, у кого:
- долг от 50 тыс. до 2 млн руб.;
- нет споров с кредиторами;
- нет имущества, подлежащего реализации (кроме исключённого из конкурсной массы).
Процедура полностью дистанционная: подача заявления через портал госуслуг или МФЦ, публикация в ЕФРСБ, проверка данных. Арбитражный управляющий не назначается. По завершении — все долги (кроме алиментов, компенсаций за вред здоровью и некоторых других) списываются.
2. Судебная процедура
Необходима, если:
- долг превышает 2 млн руб.;
- есть споры с кредиторами;
- есть имущество, подлежащее продаже.
Этапы:
- подача заявления в арбитражный суд;
- назначение финансового управляющего;
- введение процедуры реструктуризации долгов (до 3 лет) или реализации имущества;
- вынесение решения о признании банкротом и освобождении от обязательств.
Судебная процедура — более сложная, но и более надёжная, — поясняют эксперты. — Здесь есть возможность договориться с кредиторами о графике выплат, сохранить часть дохода на жизнь, а главное — получить юридическую защиту от коллекторов и приставов уже на стадии подачи заявления.
Какие долги не списываются?
Даже после банкротства гражданин остаётся обязанным погасить:
- алименты;
- компенсации за вред здоровью или моральный ущерб;
- заработную плату, если должник — работодатель;
- налоги и сборы, если они связаны с умышленным банкротством;
- штрафы за административные и уголовные правонарушения.
Все остальные долги — по кредитам, займам, ЖКХ, налогам (при добросовестном банкротстве) — подлежат полному списанию.
Последствия банкротства: мифы и реальность
Многие опасаются, что банкротство испортит жизнь на годы. На деле последствия ограничены и временны:
- запрет на повторное банкротство — 5 лет;
- обязанность уведомлять кредиторов о своём статусе банкрота при получении кредита — 5 лет;
- невозможность занимать руководящие должности в компаниях — 3 года.
Однако:
- кредитная история восстанавливается уже через 1–2 года после завершения процедуры;
- запрета на выезд за границу нет, если только он не был наложен ранее судебными приставами;
- единственное жильё, зарплата (минус 50% максимум) и личные вещи не конфискуются.
Банкротство — это не клеймо, а механизм защиты, — подчёркивают в «Банкрот Консалт». — Люди часто годами живут в стрессе, скрываясь от звонков коллекторов, беря новые кредиты, чтобы закрыть старые. Банкротство разрывает этот порочный круг. Главное — подойти к нему ответственно и с пониманием всех этапов.
Когда стоит задуматься о банкротстве?
Эксперты рекомендуют рассматривать банкротство, если:
- общий долг превышает 500 тысяч рублей;
- дохода не хватает даже на погашение процентов;
- приставы уже арестовали счета или удерживают более 50% зарплаты;
- коллекторы оказывают психологическое давление;
- вы не видите реальных перспектив погасить долги в ближайшие 2-3 года.
Важно: банкротство не решает проблему безденежья, но снимает долговое бремя, позволяя сосредоточиться на восстановлении финансового здоровья.
Альтернативы банкротству: реструктуризация и мировое соглашение
Перед подачей на банкротство стоит рассмотреть другие варианты:
- реструктуризация долга через суд — суд может утвердить план выплат на срок до 3 лет с учётом реального дохода;
- мировое соглашение с кредиторами — возможно на любой стадии процесса;
- программы помощи от банков — например, кредитные каникулы или снижение ставки (часто доступны при временных трудностях).
Однако если долг многопрофильный (банки, МФО, ЖКХ, налоги), а доход минимальный, банкротство часто оказывается единственным эффективным решением.
Как подготовиться к процедуре?
- Соберите документы: справки о доходах, выписки по счетам, договоры кредитов, список имущества.
- Не совершайте крупных покупок или переводов за последние 3 года — это может быть расценено как вывод активов.
- Не игнорируйте требования кредиторов — лучше инициировать процедуру самому, чем дожидаться иска.
- Обратитесь к специалисту — юрист по банкротству поможет оценить целесообразность и выбрать оптимальный путь.
Лучше потратить 5-10 тысяч рублей на консультацию, чем потом потерять квартиру или годами платить по бесконечным долгам, — советуют специалисты.
Банкротство как право, а не стыд
В 2026 году банкротство физических лиц перестаёт быть экзотической процедурой для избранных. Оно становится доступным, быстрым и социально одобряемым инструментом финансовой реабилитации. Государство, наконец, признаёт: человек может оказаться в долговой ловушке не по злому умыслу, а из-за болезни, потери работы или кризиса. И вместо наказания он заслуживает шанса на новое начало.
По словам юристов, финансовая несостоятельность — это не моральный провал. Это жизненная ситуация, которую можно и нужно решать цивилизованно. Банкротство — не конец, а начало.
Информационная справка подготовлена с использованием материалов портала bankrotconsult.ru и экспертных комментариев юристов, арбитражных управляющих и финансовых консультантов.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор