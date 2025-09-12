Прямо сейчас:
Бархатный сезон в Крыму стартует с гастрономического фестиваля «Вкусно на районе»

19 и 20 сентября в приморском поселке Николаевка состоится первый гастрономический фестиваль «Вкусно на районе». Это событие обещает стать настоящим праздником для гурманов, ценителей крымской кухни и исследователей гастрономических традиций Крыма.

Мероприятие объединит всех ключевых участников гастрономической индустрии Симферопольского района: лучшие рестораны, шеф-поваров и локальных производителей. Программа фестиваля обещает представить разнообразие гастрономических брендов полуострова, познакомить с крымскими специалитетами и местными производителями фермерской продукции. Гости смогут не только насладиться вкусными блюдами, но и узнать больше об особенностях крымской кухни, пообщаться с шеф-поварами и производителями, а также приобрести свежие продукты и сувениры. На протяжении двух дней гостей фестиваля ждут увлекательные мастер-классы и яркая концертная программа.

Фестиваль «Вкусно на районе» станет пилотным проектом, который впоследствии предполагается масштабировать на все курортные регионы Крыма, что позволит большему числу любителей гастрономии узнать и оценить  богатую историю и кулинарные традиции Крыма.

Ранее Республика Крым официально стала флагманским регионом масштабного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕДУ по России», разработав региональную ветвь проекта  — «В Крыму ЕСТЬ!».

Для гостей фестиваля будет проведена презентация направления, цель которого – раскрыть гастрономию как культурный код Крыма, мощный инструмент формирования положительного образа территории и драйвер устойчивого экономического роста. В основе разработанной стратегии лежит созданный Реестр крымских специалитетов – уникальная коллекция местных продуктов, блюд, рецептов и многовековых традиций народов полуострова.

В рамках трехлетней программы проект будет реализовываться по нескольким ключевым направлениям: продвижение бренда, образовательные программы, развитие инфраструктуры, цифровизация, разработка туристических эногастромаршрутов.

Организаторы фестиваля «Вкусно на районе» уверены, что это мероприятие станет важным шагом в продвижении крымской кухни как на региональном, так и на федеральном уровне.

Место проведения: пос. Николаевка, гост. «Орхидея».

19 сентября начало в 16.00

20 сентября в 11:00.

Вход свободный.

Ежедневно мероприятие продлится до 22.00 часов

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

