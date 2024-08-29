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«Байдарская сказка»: Правительство Севастополя инициирует признание построек в с. Тыловое незаконными
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

«Байдарская сказка»: Правительство Севастополя инициирует признание построек в с. Тыловое незаконными

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:37 29.08.2024

В Севастополе, на территории села Тылового незаконно строится коттеджный посёлок под названием «Байдарская сказка». Правила землепользования и застройки на данной территории для земельного участка не предусматривают размещение индивидуальных жилых домов, а разрешительные документы на строительство департаментом архитектуры и градостроительства не выдавались, однако самовольные постройки уже выставлены на продажу.

Площадь земельного участка, на котором возводится коттеджный посёлок, составляет больше 10 гектаров. В настоящее время действуют требования, которые позволяют разместить на одном земельном участке только один индивидуальный жилой дом. Таким образом, возводить на этой территории комплекс индивидуальных жилых домов, по сути посёлок коттеджный, недопустимо с точки зрения соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова.

И. о. заместителя губернатора также отметил, что сотрудники Правительства Севастополя совместно с прокуратурой в этом году уже выходили с проверкой:

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Прокуратура проводит свою проверку, а Правительство Севастополя в рамках предоставленных полномочий реализует мероприятия по подаче заявления о сносе и признании самовольными постройками объектов, возводимых на земельном участке. Правообладатель земельного участка также подготовил мастер-план для того, чтобы его могли рассмотреть на градостроительном совете. Но это не даёт застройщику право осуществлять строительство без получения разрешительных документов. Поэтому однозначно будет рассмотрен вопрос о том, чтобы признать данные постройки самовольными.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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