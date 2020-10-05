Бейсджампинг на скале Качи-Кальон: воскресный прыжок обернулся травмами

Спасатели Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали помощь парашютисту упавшему со скалы.

Бейсджампинг – прыжки с парашютом с фиксированных объектов, скал, к примеру. Помните, как в песне, «Разбежавшись, прыгнуть со скалы». Этот экстремальный вид спорта стал в последнее время популярным. Вот только не всегда все проходит гладко.

Так, вчера в 11:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха «Алимова балка» (Бахчисарайский район), мужчина сорвался со скалы. Требуется помощь спасателей. На место оперативно выехали сотрудники Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии стало известно, что пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом с вершины скалы Качи-Кальон, не справился с управлением, и упал со скалы, высотой порядка 50 метров. Совместно с сотрудниками скорой помощи, пострадавшему оказана первая помощь – накладка жгутов. Затем спасатели, используя носилки и альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего, жителя Москвы 1980 года рождения по крутому, осыпному, горному склону из горно-лесной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — сообщили в МЧС РК.

С травмами и переломами парашютист (бейсджампер) госпитализирован.