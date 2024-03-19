Белым бело или… кислородные отбеливатели: что из себя представляют и ТОП средств российского рынка

В начале — «матчасть»: что являют собой кислородные отбеливатели? В последнее время они вышли на пик популярности. Между тем, большинство из нас, приобретая те или иные бытовые средства, руководствуясь, как правило, рекламой, даже не задумываются — а что же «препарат» представляет собой? Это касается и кислородных отбеливателей. Главное, чтобы после их применения «незапланированные» пятна исчезали, и происходило это без лишних усилий.
Да! Действительно, на такие подвиги кислородные отбеливатели способны. Между тем, эти средства не так просты, как кажется на первый взгляд. Вкратце их история такова: это химические вещества, которые используются для удаления пятен и осветления тканей и других поверхностей в бытовых условиях. Они содержат пероксиды, такие как перекись водорода (водородный пероксид), которые разлагаются при контакте с поверхностью, высвобождая кислород, который окисляет органические пигменты и загрязнения, что приводит к их удалению.
Некоторые общие характеристики кислородных отбеливателей для бытового использования:
- эффективность: кислородные отбеливатели обычно эффективно удаляют различные пятна, включая пятна от кофе, чая, вина, крови, травы и т. д. Они также способны осветлять ткани и восстанавливать их белизну.
- универсальность: они могут использоваться для обработки различных типов тканей, таких как хлопок, лен, полиэстер, синтетические волокна и др. Однако перед использованием следует проверить совместимость с конкретным типом ткани и цветом.
- форма выпуска: кислородные отбеливатели обычно доступны в виде жидкости или порошка. Жидкие формы часто используются для предварительной обработки пятен, а порошки — для стирки в стиральной машине.
- окружающая среда: в отличие от некоторых других отбеливателей, кислородные отбеливатели не содержат хлора и не загрязняют окружающую среду.
- противопоказания: использование кислородных отбеливателей может быть нежелательным для некоторых типов тканей или поверхностей, таких как шерсть, шелк, кожа, металлы или краски. Также следует избегать использования на цветных тканях, так как они могут привести к выцветанию или изменению цвета.
«Белые и пушистые», скажите вы? В целом да… Однако специалисты всё же предупреждают: при использовании кислородных отбеливателей важно следовать инструкциям по применению, указанным на упаковке, чтобы добиться максимальной эффективности и избежать нежелательных последствий. Вместе с тем, кислородные отбеливатели по безопасности в любом случае «дают фору» хлорсодержащим отбеливателям, говорят эксперты. Да и по другим аспектам:
- кислородные отбеливатели считаются более безопасными для использования, так как они не содержат хлора, который может быть раздражающим для кожи, дыхательных путей и глаз.
- они более экологически чистые, так как не вносят вредные хлорсодержащие соединения в окружающую среду.
- кислородные отбеливатели обычно мягче по отношению к тканям и могут использоваться для обработки различных типов тканей без риска их повреждения.
Что же касается хлорсодержащих отбеливателей, то, пожалуй, у них преимущество одно:
- они способны удалять «супертяжёлые» пятна, когда степень загрязнения глобальная. И довольно быстро. Но есть здесь и одно не самое приятное «но»: такие эффекты достигаются за счёт буквально «термоядерного» действия таких средств. Что, естественно, не может не отражаться как на уровне безопасности для «пользователя», так и на «самочувствии испытуемого» — далеко не все ткани доблестно выдерживают такую агрессию, тем более, если речь идёт о многократном использовании.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
Пятна уходят, уходят… ТОП кислородных отбеливателей
Здесь, вероятно, стоит отметить, что на данном этапе существует великое множество кислородных отбеливателей. Они разнятся по параметрам, по сроку присутствия на российском рынке, по степени «профессионализма», рассчитаны на разных пользователей и т.д. Между тем, конечно, есть ТОП средств, которые мы чаще всего видим и на прилавках магазинов, в том числе онлайн-маркетов, и чаще всего слышим-читаем о них отзывы потребителей.
И вот рейтинг наиболее популярных марок кислородных отбеливателей, которые часто используются в бытовых условиях.
1.»Локслоен» (Loksloen): новинка на рынке. И специалисты отмечают, что средство создавалось с учётом достоинств и недостатков «коллег по цеху». То есть, производитель ориентировался на актуальные запросы потенциальных пользователей. И, в частности, поэтому бренд отличается от большинства тем, что — при все своей экологичности — способен справляться с загрязнениями любой сложности и «сроков давности». При этом: средство можно использовать не только для стирки, как отмечают в своих отзывах пользователи на маркетпелейсах. Оно работает практически со всеми поверхностями: его место не только в стиральной машине, но и в ванной комнате, и на кухне, и во дворе с гаражом. Удаляет пятна, устраняет въевшийся налёт, чистит ковры, пригоден для обработки пластиковой и деревянной мебель. И что немаловажно: «Локслоен» можно использовать, разбираясь с детскими вещичками — это эко-порошок.
2.»Белизна» (Belizna): продукция этой марки включает в себя широкий ассортимент кислородных отбеливателей для стирки и предварительной обработки пятен на различных типах тканей.
3.»Беота» (Beota): предлагает кислородные отбеливатели для стирки и чистки, в том числе специальные средства для удаления пятен и осветления тканей.
4.»Ласка» (Laska): марка известна своими кислородными отбеливателями, которые обеспечивают эффективное удаление пятен и осветление тканей без повреждения волокон.
5.»Аист» (Aist): продукция этой марки включает в себя кислородные отбеливатели различных форм выпуска, включая жидкие и порошковые средства для стирки и предварительной обработки пятен.
6.»Чистоff» (Chistoff): эта марка предлагает кислородные отбеливатели для стирки и чистки различных поверхностей, включая текстильные изделия и ковры.
Кислородные отбеливатели — каких эффектов ждать, кроме отбеливания
Действительно, помимо отбеливания и удаления пятен, кислородные отбеливатели могут оказывать следующие эффекты:
- освежение и дезодорация: могут помочь в освежении и дезодорации тканей и поверхностей, устраняя неприятные запахи, связанные с загрязнениями.
- устранение бактерий и грибков: обладают антисептическими свойствами, которые могут помочь уничтожить бактерии, грибки и другие микроорганизмы, что способствует созданию более гигиеничной среды.
- предотвращение появления пятен и загрязнений: регулярное использование кислородных отбеливателей может помочь предотвратить появление новых пятен и загрязнений на тканях и поверхностях благодаря их очищающему и антисептическому действию.
- осветление и восстановление цвета: могут помочь в осветлении тканей и восстановлении их первоначального цвета, делая их более яркими и свежими.
- облегчение глажки: некоторые кислородные отбеливатели содержат ингредиенты, которые способствуют смягчению тканей, что делает процесс утюжки более легким и эффективным.
В зависимости от конкретного продукта и специфики его формулы, могут наблюдаться различные дополнительные эффекты. Важно следовать инструкциям производителя и тестировать средство на небольшом участке ткани перед широким применением, чтобы избежать нежелательных последствий.
Критерии выбора кислородных отбеливателей?
Есть несколько критериев, которые следует учитывать при выборе кислородных отбеливателей:
- учитывайте тип ткани или поверхности, которую вы собираетесь обрабатывать. Некоторые кислородные отбеливатели могут быть более подходящими для определенных типов тканей или поверхностей, например, для белых или цветных тканей.
- если у вас есть специальные потребности, такие как удаление пятен от определенных веществ или осветление тканей, убедитесь, что выбранный отбеливатель соответствует этим потребностям.
- кислородные отбеливатели могут быть доступны в различных формах выпуска, таких как жидкость, порошок, спрей или салфетки. Выберите форму, которая наиболее удобна для вашего способа применения.
- учитывайте эффективность отбеливателя в отношении удаления пятен, осветления тканей и общего качества результатов. Обратите внимание на рейтинги и отзывы потребителей о продукте.
- важно выбирать отбеливатели, которые безопасны для использования на тканях и поверхностях, а также для вашего здоровья. Обратите внимание на наличие ингредиентов, которые могут вызвать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты.
- учитывайте экологическую безопасность отбеливателя и его воздействие на окружающую среду. Избегайте продуктов, которые содержат вредные химические вещества или не разлагаются в окружающей среде.
- сравнивайте цены различных кислородных отбеливателей и выбирайте продукт, который соответствует вашему бюджету, при этом обращая внимание на соотношение цены и качества.
Учитывая эти критерии, можно выбрать наиболее подходящий кислородный отбеливатель для ваших потребностей и предпочтений.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор