Белым бело или… кислородные отбеливатели: что из себя представляют и ТОП средств российского рынка

кислородные отбеливатели считаются более безопасными для использования, так как они не содержат хлора, который может быть раздражающим для кожи, дыхательных путей и глаз.

они более экологически чистые, так как не вносят вредные хлорсодержащие соединения в окружающую среду.

кислородные отбеливатели обычно мягче по отношению к тканям и могут использоваться для обработки различных типов тканей без риска их повреждения.

Что же касается хлорсодержащих отбеливателей, то, пожалуй, у них преимущество одно:

они способны удалять «супертяжёлые» пятна, когда степень загрязнения глобальная. И довольно быстро. Но есть здесь и одно не самое приятное «но»: такие эффекты достигаются за счёт буквально «термоядерного» действия таких средств. Что, естественно, не может не отражаться как на уровне безопасности для «пользователя», так и на «самочувствии испытуемого» — далеко не все ткани доблестно выдерживают такую агрессию, тем более, если речь идёт о многократном использовании.

Пятна уходят, уходят… ТОП кислородных отбеливателей

Здесь, вероятно, стоит отметить, что на данном этапе существует великое множество кислородных отбеливателей. Они разнятся по параметрам, по сроку присутствия на российском рынке, по степени «профессионализма», рассчитаны на разных пользователей и т.д. Между тем, конечно, есть ТОП средств, которые мы чаще всего видим и на прилавках магазинов, в том числе онлайн-маркетов, и чаще всего слышим-читаем о них отзывы потребителей.

И вот рейтинг наиболее популярных марок кислородных отбеливателей, которые часто используются в бытовых условиях.

1.»Локслоен» (Loksloen): новинка на рынке. И специалисты отмечают, что средство создавалось с учётом достоинств и недостатков «коллег по цеху». То есть, производитель ориентировался на актуальные запросы потенциальных пользователей. И, в частности, поэтому бренд отличается от большинства тем, что — при все своей экологичности — способен справляться с загрязнениями любой сложности и «сроков давности». При этом: средство можно использовать не только для стирки, как отмечают в своих отзывах пользователи на маркетпелейсах. Оно работает практически со всеми поверхностями: его место не только в стиральной машине, но и в ванной комнате, и на кухне, и во дворе с гаражом. Удаляет пятна, устраняет въевшийся налёт, чистит ковры, пригоден для обработки пластиковой и деревянной мебель. И что немаловажно: «Локслоен» можно использовать, разбираясь с детскими вещичками — это эко-порошок.

2.»Белизна» (Belizna): продукция этой марки включает в себя широкий ассортимент кислородных отбеливателей для стирки и предварительной обработки пятен на различных типах тканей.

3.»Беота» (Beota): предлагает кислородные отбеливатели для стирки и чистки, в том числе специальные средства для удаления пятен и осветления тканей.

4.»Ласка» (Laska): марка известна своими кислородными отбеливателями, которые обеспечивают эффективное удаление пятен и осветление тканей без повреждения волокон.

5.»Аист» (Aist): продукция этой марки включает в себя кислородные отбеливатели различных форм выпуска, включая жидкие и порошковые средства для стирки и предварительной обработки пятен.

6.»Чистоff» (Chistoff): эта марка предлагает кислородные отбеливатели для стирки и чистки различных поверхностей, включая текстильные изделия и ковры.