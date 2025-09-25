Прямо сейчас:
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Бензин — в дефиците, его цена на биржах растёт: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка

25.09.2025

Ассоциация товарных брокеров (АТБ) призывает нефтяников увеличить объемы топлива на бирже для стабилизации внутреннего рынка, сообщил глава ассоциации Александр Бажин.

Увеличение биржевых поставок является важнейшим фактором стабильности ситуации, особенно в период повышенного спроса. Это позволит обеспечить равномерное насыщение рынка во всех регионах и минимизировать риски возникновения локального дефицита, – цитирует Бажина РИА Новости.

Кроме того, нефтетрейдеры отмечают увеличение сроков отгрузки купленного на бирже топлива. По словам Бажина, эти сложности в ряде регионов вызваны форс-мажорными обстоятельствами, ситуация должна быть поставлена на особый контроль властей. Сейчас трейдеры обсуждают с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой возможные меры минимизации рисков для рынка и потребителей.

Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.

Узнайте больше:  Регулярные поставки топлива в Крым возобновятся в ближайшие дни

При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».

источник: РИА Новости Крым 

