Бензин — в дефиците, его цена на биржах растёт: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка

Увеличение биржевых поставок является важнейшим фактором стабильности ситуации, особенно в период повышенного спроса. Это позволит обеспечить равномерное насыщение рынка во всех регионах и минимизировать риски возникновения локального дефицита, – цитирует Бажина РИА Новости.

Кроме того, нефтетрейдеры отмечают увеличение сроков отгрузки купленного на бирже топлива. По словам Бажина, эти сложности в ряде регионов вызваны форс-мажорными обстоятельствами, ситуация должна быть поставлена на особый контроль властей. Сейчас трейдеры обсуждают с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой возможные меры минимизации рисков для рынка и потребителей.

Биржевая стоимость бензина в РФ непрерывно растет все лето. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.

При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».

источник: РИА Новости Крым