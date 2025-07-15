Бесплатная для пациентов процедура ЭКО — в 2025 году в Крыму родились 139 малышей

Медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия оказывается за счет средств программы обязательного медицинского страхования.

За первое полугодие 2025 года процедуру ЭКО по программе ОМС в Крыму прошли 535 женщин. В рамках национального проекта «Семья» в 2025 году планируется провести не менее 795 процедур ЭКО, — рассказал глава крымского Минздрава.

Обследование и оформление документов для выдачи направления на процедуру ЭКО проводится в женской консультации по месту жительства.

Вместе с тем, хотел бы напомнить, что с прошлого года для женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет при прохождении профилактического осмотра или диспансеризации кроме стандартной программы, проводятся исследования, направленные на оценку их репродуктивного здоровья. Это позволяет своевременно выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на возможность зачатия ребенка, на последующую беременность и её течение. Поэтому призываем крымчан ежегодно проходить обследование, чтобы быть уверенным в своем здоровье!, — резюмировал Алексей Натаров.