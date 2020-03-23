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Бесплатно! Севастопольцев, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут обеспечивать дополнительными лекарствами
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Бесплатно! Севастопольцев, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут обеспечивать дополнительными лекарствами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:25 23.03.2020

О том, что севастопольцев, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут бесплатно обеспечивать дополнительными лекарствами в течение года, сообщила начальник отела обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Департамента здравоохранения Севастополя Светлана Усова.

Нововведения будут доступны с мая 2020 года в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Один из его векторов направлен на обеспечение профилактики развития болезней сердца и сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В перечень препаратов Минздравом России включены 23 наименования, в проекте участвуют 84 субъекта РФ, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На дополнительное лекарственное обеспечение могут рассчитывать граждане, перенесшие инсульт, инфаркт, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция. Препараты будут выдавать в течение года после возникновения заболевания или оперативного вмешательства.

Департамент здравоохранения Севастополя совместно с главными внештатными специалистами неврологом и кардиологом рассчитали потребности региона в необходимых лекарственных препаратах по профилям указанных заболеваний. На данный момент совершается процедура закупки, – уточнила Светлана Усова.

Сейчас Департамент здравоохранения проводит комплекс организационных мероприятий для возможности выписки рецептов. Из федерального бюджета было выделено порядка 37 миллионов рублей.

Бесплатно! Севастопольцев, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут обеспечивать дополнительными лекарствами

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