Бесплатно! Севастопольцев, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут обеспечивать дополнительными лекарствами

О том, что севастопольцев, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут бесплатно обеспечивать дополнительными лекарствами в течение года, сообщила начальник отела обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Департамента здравоохранения Севастополя Светлана Усова.

Нововведения будут доступны с мая 2020 года в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Один из его векторов направлен на обеспечение профилактики развития болезней сердца и сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В перечень препаратов Минздравом России включены 23 наименования, в проекте участвуют 84 субъекта РФ, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На дополнительное лекарственное обеспечение могут рассчитывать граждане, перенесшие инсульт, инфаркт, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция. Препараты будут выдавать в течение года после возникновения заболевания или оперативного вмешательства.

Департамент здравоохранения Севастополя совместно с главными внештатными специалистами неврологом и кардиологом рассчитали потребности региона в необходимых лекарственных препаратах по профилям указанных заболеваний. На данный момент совершается процедура закупки, – уточнила Светлана Усова.

Сейчас Департамент здравоохранения проводит комплекс организационных мероприятий для возможности выписки рецептов. Из федерального бюджета было выделено порядка 37 миллионов рублей.