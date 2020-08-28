Бесплатное подключение к газу – от мечты к реальности. В Севастополе хотят решать вопрос комплексно

Факт: Россия газифицирована на 70%. Президент Владимир Путин поручил поэтапно довести этот показатель до 100% к 2030 году. Однако при существующей системе подключения к газу есть риск, что данная задача не будут выполнена. Поэтому в «Единой России» предложили ряд механизмов, которые обеспечат достижение указанной цели, а подключение к газораспределительным сетям для граждан станет бесплатным. Предполагается, что затраты на себя возьмет «Газпром».

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств подчеркнул, что сейчас за подведение газа отвечают регионы.

Ситуация пока такова: «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже.

В «Единой России» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром».

При этом необходимо компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других, — сказал Андрей Турчак.

Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». В нем будут определены конкретные целевые показатели по регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения.

Таким образом, мероприятия по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно на нем будет лежать ответственность за доведение газа от трубопровода до каждого дома.

Что касается Севастополя, в городе не газифицированы все села Байдарской долины. Заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя, руководитель фракции «Единая Россия» Татьяна Лобач считает, что для реализации проекта нужно найти единого подрядчика и вести работы комплексно. Помимо сел Байдарской долины не газифицированы многие поселки.

В Инкермане и Балаклаве есть целые кварталы, где уже проведен газопровод, но не подключены дома. Расценки за присоединение очень высокие, а в домах живут пенсионеры. Недавно я выступала с инициативой, чтобы в рамках социальной помощи снизить стоимость подключения к газопроводу. Я бы хотела, чтобы к этой проблеме отнеслись с большим вниманием и чтобы в ближайшее время в Севастополе не было ни одного не газифицированного дома. Кстати, в Севастополе не действует программа, предполагающая, что если дом не газифицирован, то его жители получают электроэнергию по льготным тарифам. Никаких льгот у жителей села нет. Выход один — провести четкую ревизию домов, которые еще не газифицированы и выполнить поручение Президента о газификации всех жилых домов, — говорит Татьяна Лобач.