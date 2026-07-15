Бесплатную юридическую помощь получили более 3 тысяч севастопольских ветеранов СВО

Более 3 тысяч ветеранов специальной военной операции и членов их семей в Севастополе воспользовались правом на получение бесплатной юридической помощи. Система поддержки выстроена региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» при содействии профильных ведомств и общественных институтов.

Налажено тесное взаимодействие с Нотариальной и Адвокатской палатами, Ассоциацией юристов, управлением Минюста, аппаратом уполномоченного по правам человека, а также органами прокуратуры, следствия и МВД. Заключенные соглашения о сотрудничестве позволяют оперативно решать широкий спектр вопросов.

Особое внимание уделяется доступности помощи. Совместно с Ассоциацией Совета муниципальных образований фонд запустил проект «Защитникам Отечества — Помощь ближе к дому», в рамках которого социальные координаторы ведут выездные приемы в муниципалитетах. На постоянной основе работают приемные на площадке самого филиала фонда, где заявителей консультируют прокуроры, нотариусы и адвокаты.

Благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами мы смогли создать эффективную систему, которая работает во всех регионах страны. Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления деятельности, — подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

Помимо очных консультаций, фонд совместно с Минцифры РФ аккумулировал на Госуслугах все доступные меры поддержки — федеральные, региональные и муниципальные. Это позволяет социальным координаторам вести персональное сопровождение каждого ветерана, своевременно выявлять проблемы и помогать в реализации законных прав.

Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю работает по адресу: улица Карантинная, 45, телефон: 8 (8692) 55-92-88.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя