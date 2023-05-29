«Без пяти минут» депутат Госдумы от Крыма. «Единая Россия» поддержала Юрия Нестеренко

Юрий Нестеренко одержал победу в предварительном голосовании «Единой России» в Крыму. Он набрал 13 700 голосов избирателей, опередив ближайшего конкурента на 10 517 голосов. Об этом сообщил председатель Госсовета РК, руководитель республиканской организации партия «Единая Россия» Владимир Константинов.

Теперь Юрий Юрьевич представит партию на довыборах депутата Государственной Думы РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19. Победа в предварительном голосовании стала для Юрия Нестеренко первым шагом на пути в российский парламент, где эффективно работает команда «Единой России», в которую входят крымчане Константин Бахарев, Леонид Бабашов, Леонид Ивлев и Михаил Шеремет, — отметил Константинов.

В свою очередь, крымский кандидат-победитель поблагодарил земляков и однопартийцев за оказанное доверие.

Благодарю всех, кто проявил свою гражданскую позицию, принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» и поддержал мою кандидатуру для выдвижения в депутаты Государственной Думы Российской Федерации! Победа в предварительном голосовании для меня – гордость и огромная ответственность перед вами. Теперь моя задача – оправдать ваши ожидания. Единой командой мы продолжим совместную работу на благо Республики Крым и всей России, — написал в соцсетях Юрий Нестеренко.

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