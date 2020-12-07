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Без снижения. В Крыму за одни сутки выявлен 271 новый случай заражения COVID-19
Фото: rk.gov.ru

Без снижения. В Крыму за одни сутки выявлен 271 новый случай заражения COVID-19  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:43 07.12.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 271 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму.

За 6 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 381 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 181 человек, стационарное (covid и пневмония)  — 3 052, изолировано в обсерваторы – 87.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего с начала года выявлено 17 109 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 12 852. Число умерших – 334 (6 человек скончались за минувшие сутки).

Без снижения. В Крыму за одни сутки выявлен 271 новый случай заражения COVID-19  

 

Без снижения. В Крыму за одни сутки выявлен 271 новый случай заражения COVID-19  

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