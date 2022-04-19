Без срока давности. В ФСБ рассказали о преступлениях нациста Черного Федора и суде над ним в Крыму в 1986 году

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в польском концлагере Треблинка. В этих документах есть свидетельства о преступлениях преступника по прозвищу Черный Федор. Именно его – Федора Федоренко судили и казнили в Крыму в середине 80-х прошлого века. Как говорится, немного не дожил до «светлого бендеровского режима» на Украине. Без шуток, был бы у киевских властей и прочих «нациков» героем. Но справедливая кара настигла 80-летнего преступника еще во времена СССР. Итак, за что же осудили этого «тихого старичка» (см. фото).

Управлением подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым копии архивных документов в отношении нацистского преступника Федоренко Федора Демьяновича, а также других пособников нацистов, совершивших преступления в отношении мирных граждан в концлагере Треблинка на территории Польши. Документы, свидетельствующие о преступной деятельности Черного Федора, экстрадированного из США в СССР и осужденного на открытом судебном процессе в Симферополе в 1986 году, теперь доступны широкой общественности, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по РК и г. Севастополю.

Согласно документам, уроженец Херсонской области Федор Федоренко до войны проживал в Джанкое. Он попал в плен в 1941 году, а позже изменил родине и перешел на службу к противнику – в карательные органы «СС». В 1942–43 гг. служил в звании обер-вахмана в части «СС» при «лагере смерти» в местечке Треблинка в Польше.

Принимал участие в истреблении советских и польских граждан в газовых камерах, в расстрелах польских евреев, – говорится в одном из протоколов допроса.

Позже, в 1943-м, был отправлен в Данциг, где охранял заключенных. После освобождения Польши Черному Федору удалось сбежать. По поддельному паспорту он добрался до США, где скрывался долгие годы. Но впоследствии Федоренко был экстрадирован из США. Суд над нацистским преступником состоялся в 1986 году в Симферополе.

Интересный факт: Федоренко стал первым военным преступником, которого США выдали СССР. В январе 1985 года он был арестован в Джанкое. По воспоминаниям участников следственных действий, он требовал предоставить ему адвоката «не еврейской национальности». Около года Черный Федор провел в камере в ожидании суда. 10 июня 1986 года начался открытый суд.

Зал судебных заседаний Крымского областного суда был рассчитан на 500 человек, но даже он не мог вместить всех желающих. После прочтения обвинительного заключения зрители были возмущены и требовали «разорвать на части» Федоренко. Свидетели показывали, что он лично участвовал в экзекуциях над евреями и «гнал их палками до самой душегубки», а также отбирал у них ценности. Прокурор требовал для Федоренко расстрела, а адвокат просил суд учесть возраст подсудимого (к тому времени ему было 79 лет). Сам Федоренко в последнем слове, плача, говорил: «Я не хотел этого».

Судом было установлено, что за время его службы в Треблинке было уничтожено порядка 800 тысяч человек. Суд длился девять дней, после чего судья Михаил Тютюнник вынес приговор Федоренко — высшую меру наказания, смертную казнь через расстрел. Когда приговор был вынесен, в зале раздались громкие аплодисменты. По воспоминаниям присутствующих, Федоренко выслушал слова судьи равнодушно. Он подал кассационную жалобу в Верховный Суд СССР, но в помиловании ему было отказано. О приведении в исполнение смертного приговора в отношении осуждённого Федора Демьяновича Федоренко было официально объявлено 28 июля 1987 года.

Уточняется, что работа УФСБ по разоблачению нацистских преступлений и увековечиванию памяти жертв геноцида мирного населения в Крыму будет продолжена.

Архивные материалы, содержащие копии протоколов допросов нацистских преступников с деталями их выступлений, рассекречены в рамках проекта «Без срока давности» и переданы в Государственный архив РК.