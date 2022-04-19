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Без страха и упрека, но с умом – в атаку. Героическая хроника спецоперации на Украине от Минобороны РФ

Без страха и упрека, но с умом – в атаку. Героическая хроника спецоперации на Украине от Минобороны РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:06 19.04.2022

В Минобороны РФ продолжают ежедневно информировать о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Очередная страница героической хроники – о славных атаках.

Инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника Александра Лысенко обнаружила вооруженное формирование националистов, минировавшее подступы к населенному пункту. Несмотря на неравные силы, подполковник принял решение навязать противнику бой — группировка националистов была ликвидирована, после чего российские военные приступили к разминированию местности. Александр лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства.

Командир расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода сержант Денис Каймаков точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника украинских радикалов — уничтоженными оказались 2 боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 националистов. Благодаря его действиям, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и ликвидировали врага.

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Танковая рота под руководством старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова одной из первых вступила в бой с превосходящими силами противника. В контратаку на позиции российских войск выдвинулись до 15 танков и около 100 националистов, но, благодаря действиям Жусупова и его подчиненным, контратака была остановлена — Абду-Уали лично уничтожил 2 вражеских танка и до 15 националистов.

Без страха и упрека, но с умом – в атаку. Героическая хроника спецоперации на Украине от Минобороны РФ


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