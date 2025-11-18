Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Без света: у части Симферопольского района и Южного берега Крыма проблемы с электричеством
Новости Республики
Без света: у части Симферопольского района и Южного берега Крыма проблемы с электричеством
источник фото: © Крымэнерго

Без света: у части Симферопольского района и Южного берега Крыма проблемы с электричеством

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 18.11.2025

Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в «Крымэнерго». Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой. Энергетики уже работают на местах аварий.

Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа, — сообщает предприятие.

Узнайте больше:  Виноградари Крыма получат от государства 990 млн рублей поддержки

Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.