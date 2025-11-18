Без света: у части Симферопольского района и Южного берега Крыма проблемы с электричеством

Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа, — сообщает предприятие.
Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.
источник: РИА Новости Крым
