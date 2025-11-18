Без света: у части Симферопольского района и Южного берега Крыма проблемы с электричеством

Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в «Крымэнерго». Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой. Энергетики уже работают на местах аварий.