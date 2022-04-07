Беженцы из Мариуполя получили российские паспорта прямо в пункте временного размещения в Алуште

Семья из Мариуполя получила паспорта граждан Российской Федерации прямо в пункте временного размещения на базе санатория «Славутич» в Алуште. Торжественное вручение документов прошло во время встречи беженцев с представителями Народного Фронта, общественного совета при МВД Крыма, местными властями и руководством отдела по вопросам миграции ОМВД по Алуште.

Эксперты Народного Фронта продолжают выезды в пункты временного размещения беженцев из Украины. Вслед за посещением ПВРов в Армянске, Красноперекопске и Симферополе общественники встретились с людьми в Алуште. Здесь люди находятся в двух санаториях и могут дополнительно пользоваться услугами санаторного лечения. Уже традиционно были собраны как системные, так и личные вопросы размещения беженцев.

Во время встречи с людьми, размещенными в санатории «Славутич», директор организации рассказал о поддержке решения 4 семей остаться в городе и трудоустройстве их в санатории с организацией проживания. Одна из семей — Наталья с мужем из Мариуполя — прямо во время встречи получили паспорта граждан Российской Федерации. Вручение прошло в соответствии с буквой закона — руководителем отдела по вопросам миграции ОМВД по Алуште.

Благодарность и уважение директору санатория «Славутич» за инициативу и волевое решение трудоустроить и обеспечить жильем 4 семьи, решившие остаться в городе. А вручение паспортов еще раз подчеркивает наше единство. Такие моменты действительно трогают за душу. Когда люди со слезами на глазах рассказывают, как их не выпускали из городов, а затем уже со слезами радости становятся гражданами нашей страны! Россия своих не бросает! — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного Фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

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