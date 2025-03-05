Безнадзорные животные в Симферополе — содержание и уход

В этом году департаментом городского хозяйства администрации Симферополя заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на отлов безнадзорных животных на территории крымской столицы. Сообщают, что мероприятия по отлову, стерилизации бездомных животных и предоставлению им медицинской помощи проводятся ежедневно. Данные работы осуществляются по заявкам, поступающим непосредственно в администрацию Симферополя или на «горячую линию» Единой дежурно-диспетчерской службы. В течение одного дня заявка поступает подрядной организации, специалисты выезжают на место и производят отлов безнадзорного животного. После отлова животное перевозится в ветеринарную клинику, где специалист делает медицинский осмотр и, при необходимости, иные медицинские манипуляции. В соответствии с муниципальным контрактом, самцы проходят процедуру кастрации, а самки — стерилизации, что позволяет избежать увеличения численности безнадзорных животных, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ивана Лисечко.

Если животное здоровое, то его выпускают в прежнюю среду обитания. В случае обнаружения заболеваний – животное лечится или остаётся на пожизненное содержание.

Администрация города Симферополя призывает жителей обратить внимание на безопасность и соблюдать правила взаимодействия с безнадзорными животными. В случае наблюдения агрессивного поведения животных просим обращаться с заявкой в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации по телефонам: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12 или в департамент городского хозяйства, который расположен по улице Толстого, 15, 4 этаж, телефон: +7 (3652) 27-25-52.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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