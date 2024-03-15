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Безопасность на избирательных участках в Севастополе обеспечивают сотрудники МЧС России

Безопасность на избирательных участках в Севастополе обеспечивают сотрудники МЧС России

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:21 15.03.2024

15 марта в Севастополе дан старт выборам Президента Российской Федерации. В течение трёх дней голосование будет идти на 187 избирательных участках, которые расположены на 133 объектах. На каждом из них несут дежурство сотрудники Главного управления МЧС России.

Каждый объект специалисты надзорного органа МЧС России досконально проверили накануне: оценили обеспечение противопожарных норм, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, автоматических устройств пожарной сигнализации и оповещения, состояние и доступность путей эвакуации и аварийных выходов, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Первый день голосования в Севастопольском регионе прошел без происшествий.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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