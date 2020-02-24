Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров

crimeapress_news

Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров

Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:20 24.02.2020

В канун Дня защитника Отечества сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России в Севастополе совместно с представителями Студенческого корпуса спасателей провели профилактический рейд в частном секторе Нахимовского района города.

Спасатели напомнили жителям о мерах противопожарной безопасности, рассказали об основных правилах использования печного отопления и электрооборудования. Кроме того, сотрудники УНДиПР ГУ МЧС России по городу Севастополю дали возможность подрастающему поколению попробовать себя в профилактической работе. Всего удалось охватить более 30 адресов – основной упор был сделан на многодетные семьи. Также, проведена работа по пропаганде установки пожарных извещателей. Данные меры направлены на уменьшение количественных и качественных показателей возникновения техногенных пожаров, а также снижение смертности в результате таких происшествий, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Для жителей города были подготовлены памятные листовки с правилами пожарной безопасности, которые и были вручены участникам профилактического мероприятия.

Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.