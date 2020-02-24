Безопасные праздники: спасатели Севастополя выходят в рейды в целях предотвращения пожаров

В канун Дня защитника Отечества сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России в Севастополе совместно с представителями Студенческого корпуса спасателей провели профилактический рейд в частном секторе Нахимовского района города.

Спасатели напомнили жителям о мерах противопожарной безопасности, рассказали об основных правилах использования печного отопления и электрооборудования. Кроме того, сотрудники УНДиПР ГУ МЧС России по городу Севастополю дали возможность подрастающему поколению попробовать себя в профилактической работе. Всего удалось охватить более 30 адресов – основной упор был сделан на многодетные семьи. Также, проведена работа по пропаганде установки пожарных извещателей. Данные меры направлены на уменьшение количественных и качественных показателей возникновения техногенных пожаров, а также снижение смертности в результате таких происшествий, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Для жителей города были подготовлены памятные листовки с правилами пожарной безопасности, которые и были вручены участникам профилактического мероприятия.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе