Безработный приезжий захаживал в севастопольский супермаркет, чтобы красть. Воровал колбасу в основном

С разницей в девять дней злоумышленник три раза наведался в один и тот же супермаркет, откуда похитил в общей сложности 45 товаров на сумму около 15 тысяч рублей.
Установлено, что 30-летний безработный гость из Дагестана, не имея средств к существованию, решил поживиться в местном супермаркете. Делая вид, что выбирает нужную продукцию, он выждал момент, когда поблизости никого не будет, и за две минуты успел похитить 12 бутылок шампуня и 4 палки колбасы, часть из которых спрятал в рюкзаке, а остальное в штанах. Во время второго визита криминальной добычей стали 15 палок колбасы, похищенные за 7 минут, а на третий раз всего за 4 минуты злоумышленник похитил 12 палок колбасы и 2 бутылки пива. Часть украденного товара мужчина оставил себе, а остальное раздал друзьям и продал случайным прохожим, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Во время очередной инвентаризации сотрудники супермаркета выявили недостачу и обратились за помощью в полицию.
Просмотрев записи с камер наблюдения, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району смог установить личность и задержать подозреваемого. В отношении фигуранта отделом дознания возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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