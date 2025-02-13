Безработный приезжий захаживал в севастопольский супермаркет, чтобы красть. Воровал колбасу в основном

Во время очередной инвентаризации сотрудники супермаркета выявили недостачу и обратились за помощью в полицию.

Просмотрев записи с камер наблюдения, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району смог установить личность и задержать подозреваемого. В отношении фигуранта отделом дознания возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю