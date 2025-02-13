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Безработный приезжий захаживал в севастопольский супермаркет, чтобы красть. Воровал колбасу в основном
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

Безработный приезжий захаживал в севастопольский супермаркет, чтобы красть. Воровал колбасу в основном

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:36 13.02.2025

С разницей в девять дней злоумышленник три раза наведался в один и тот же супермаркет, откуда похитил в общей сложности 45 товаров на сумму около 15 тысяч рублей.

Установлено, что 30-летний безработный гость из Дагестана, не имея средств к существованию, решил поживиться в местном супермаркете. Делая вид, что выбирает нужную продукцию, он выждал момент, когда поблизости никого не будет, и за две минуты успел похитить 12 бутылок шампуня и 4 палки колбасы, часть из которых спрятал в рюкзаке, а остальное в штанах. Во время второго визита криминальной добычей стали 15 палок колбасы, похищенные за 7 минут, а на третий раз всего за 4 минуты злоумышленник похитил 12 палок колбасы и 2 бутылки пива. Часть украденного товара мужчина оставил себе, а остальное раздал друзьям и продал случайным прохожим, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Во время очередной инвентаризации сотрудники супермаркета выявили недостачу и обратились за помощью в полицию.

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Просмотрев записи с камер наблюдения, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району смог установить личность и задержать подозреваемого. В отношении фигуранта отделом дознания возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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