БФ «Гольфстрим»: «Саше необходимы лекарства и обследование. Мама продолжает бороться за жизнь и здоровье сына»

В БФ «Гольфстрим» отмечают: жизнь Саши сильно отличается от жизни большинства его сверстников. Вместо того чтобы проводить время с пользой или на прогулках с друзьями, он вынужден часто посещать поликлиники и больницы.

Саше Акимову из Калининграда 18 лет. В год ему был поставлен диагноз ДЦП, позже эпилепсия. Но это не всё… У парня очень слабый иммунитет. Он легко подхватывает болезни. После перенесенного коронавируса у него начались высыпания на лице, мама думала, что это возрастные, гормональные. Но ситуация ухудшалась, высыпания начали появляться все больше и распространятся по телу. Врачи ставили диагноз акне. Было назначено лечение, но улучшения были временные. Позже мама начала замечать крупные шишечки, которые начали воспаляться. Пришлось прибегнуть к неоднократному хирургическому удалению. Одну прооперируют, как через неделю появляется в другом месте. Стало понятно, что само не пройдет, — говорят в БФ «Гольфстрим».

Саше необходимо пройти полное обследование организма. Медики предупредили, что для проведения необходимых анализов, УЗИ и лечения потребуется немалая сумма денег.

К сожалению, в этот период семья оказалась в тяжелом материальном положении. Пенсии Саши и пособия по уходу хватает лишь на питание и оплату услуг ЖКХ.

Помогите собрать 200 000 рублей на обследование и лечение Саши.

Когда думаешь, что жизнь наконец-то наладилась, она начинает кидать в тебя камни, — говорит мама Саши.

Когда Саше поставили диагноз детский церебральный паралич, прогнозы врачей были неутешительные. МРТ показало поражение мозга.

Врачи дали срок 4 месяца. Я не могла в это поверить! Это ошибка! Это не про нас! Я не опустила руки. Начала стучать во все двери, чтобы спасти сына. Я искала информацию о новых методах лечения и общалась с другими родителями, которые находятся в похожей ситуации, — рассказывает Любовь.

Саша не умеет говорить, у него гиперсаливация, нарушена координация движений, проблемы с руками, эпилепсия. Он не обслуживает себя. Несмотря на это, мама Саши сделала всё возможное, чтобы максимально абилитировать его и включить в социум.

Парень придумал собственный язык жестов, который помогает ему общаться. И этот уникальный «язык» понимают все.

Он получил образование. Благодаря усилиям мамы мальчик пошёл в школу, а затем успешно окончил колледж.

Саша — очень веселый парень, любит жизнь, людей, тянется к ровесникам. Но, к сожалению, не все ребята его принимают в свой круг общения — обзывают, обижают. А он в ответ им улыбается. Наверно, так легче жить. У сына есть одна особенность, которую он унаследовал — он умеет «сканировать» людей. В один миг определяет людей с добрым сердцем человек или злым. Он никогда не ошибался, — улыбается Любовь.

Как и все молодые люди его возраста он мечтает, влюбляется, переживает. Но здоровье вновь начало подводить юношу. Несмотря на все трудности, Саша не боится людей в белых халатах. Он знает, что они помогут ему. Он уже привык к постоянным походам в медицинские учреждения.

Саше необходимы лекарства и обследование. Мама продолжает бороться за жизнь и здоровье сына. А мы верим, что благодаря вашей поддержке у Саши все будет хорошо.

источник: БФ «Гольфстрим»