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Библиотека им. И.Я. Франко презентовала медиа-арт-экспозицию крымского живописца Виктора Платонова

Библиотека им. И.Я. Франко презентовала медиа-арт-экспозицию крымского живописца Виктора Платонова

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 11:35 02.05.2020

Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представила медиа-арт-экспозицию «Стальной щетиною сверкая» — это более 30 графических работ крымского живописца, графика Виктора Платонова.

Каждое из произведений экспозиции является символом единого народного героизма в тяжелейшие годы нашей истории. Память о вечном подвиге народа бессмертна, а особую значимость проведение данного мероприятия приобретает в юбилейный год Великой Победы, олицетворяющей самоотверженность, мужество и стойкость советских воинов, спасших мир от фашизма. В те грозные годы плечом к плечу сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Именно это единство и стало главным фактором победы в борьбе с фашизмом.  Война поставила перед художником чрезвычайно сложную и благородную задачу – увековечить для потомков защитников страны, героев фронта и тыла, отважных партизан, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Работы Виктора Платнова о стойкости и мужестве советских мужчин, о героизме и бесстрашии женщин, о детях войны, которые мерзли и голодали, стояли у станков и выращивали хлеб для фронта – в них раскрывается лучшие качества советских людей, их благородство и мужество.

Библиотека им. И.Я. Франко презентовала медиа-арт-экспозицию крымского живописца Виктора Платонова

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