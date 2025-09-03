Биография и личная жизнь Отабека Умарова: что известно о чиновнике Узбекистана

Отабек Умаров — узбекистанский госслужащий, спортивный функционер, руководитель Центральноазиатской конфедерации MMA и вице-президент Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону. С 2018 по 2024 год работал в Государственной службе безопасности Президента Республики Узбекистан, где занимал должность заместителя руководителя.

Ранние годы и образование

Отабек Мухаммадалиевич Умаров родился 15 мая 1984 года в городе Коканд Ферганской области Узбекской ССР. Школьное образование он получил в физико-математическом лицее №32, который окончил с отличием в 2001 году. В том же году поступил на факультет менеджмента Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности, завершил обучение в 2005 году с дипломом по направлению «менеджмент».

Позже продолжил обучение в магистратуре Ташкентского государственного экономического университета, защитил диссертацию в 2009 году. Не останавливаясь на достигнутом, в 2013–2015 годах он проходил заочную магистратуру в Ташкентском институте проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, где изучал автомобильное хозяйство.

Начало карьеры

Свою профессиональную деятельность Умаров начал в украинской столице, заняв позицию менеджера в компании UzAuto Odessa. Уже через год был назначен заместителем генерального директора. Эту должность он занимал до 2007 года. По возвращении в Узбекистан устроился в UzAutoSanoat в качестве ведущего специалиста, совмещая работу с учёбой в магистратуре.

После шести лет работы в системе отечественного автопрома, в 2012 году, Умаров был направлен в Сеул (Южная Корея) для работы в дочерней структуре компании — UzAuto Korea, где получил должность вице-президента. На этом посту он проработал до 2016 года.

Служба в органах безопасности и начало общественной деятельности

В 2016 году Отабек Умаров сменил профессиональное направление и перешел в Службу государственной безопасности Республики Узбекистан. В 2018 году был назначен заместителем руководителя Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан, ему было присвоено звание подполковника запаса.

Параллельно с госслужбой Отабек Умаров активно включился в процессы развития спорта в стране. В 2019 году он возглавил Федерацию триатлона Узбекистана. Под его руководством был обновлён подход к тренировкам спортсменов, приглашены квалифицированные международные специалисты и запущены комплексные спортивные программы.

При поддержке Федерации были открыты восемь новых отделений по триатлону в региональных спортшколах, что способствовало росту популярности этого вида спорта среди детей и подростков. В тот же период была реализована программа WomenTriClub — первый в Центральной Азии бесплатный проект, ориентированный на вовлечение женщин в занятия триатлоном. На сегодняшний день участницами проекта стали более 250 женщин.

Важным направлением деятельности О. Умарова стало также продвижение смешанных боевых искусств. В 2019 году он возглавил созданную Ассоциацию смешанных единоборств Узбекистана. По его инициативе в Ташкенте прошёл первый в истории страны официальный турнир по MMA, что стало важной вехой в развитии боевых дисциплин.

Отабек Умаров также оказывает активную поддержку национальным сборным на Олимпийских играх. Его бренд спортивной одежды и экипировки 7SABER выступал спонсором узбекских делегаций на Олимпиадах в Токио (2020), Пекине (2022) и Париже (2024), предоставив командам комплект формы и экипировки.

Вклад Умарова в развитие массового спорта способствовал росту интереса к активному образу жизни среди молодёжи. Его усилия закрепили за ним образ общественного деятеля, выступающего за формирование «здоровой нации».

Международное признание его деятельности подтвердилось в 2020 году, когда он был избран президентом Центральноазиатской конфедерации MMA. В 2024 году спортивное сообщество вновь выразило высокое доверие, избрав его вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону. Этот пост возложил на него дополнительную ответственность за развитие олимпийского движения в регионе.

Работа в рамках Организации тюркских государств

Отабек Умаров активно участвует в работе по укреплению Организации тюркских государств (ОТГ). Он способствует организации и финансированию научных мероприятий, направленных на изучение истории и культуры тюркского мира.

В 2023 году при его поддержке был создан Совет географических обществ тюркских государств — площадка для научного и гуманитарного взаимодействия между представителями академического сообщества тюркоязычных стран.

В 2024 году Умаров выступил инициатором создания Альянса логистических компаний и грузоотправителей ОТГ. Целью структуры стало упрощение транспортных процессов и развитие логистических коридоров между тюркскими странами, а также внедрение инновационных решений в сфере доставки.

Достижения и заслуги Отабека Умарова были отмечены в марте 2025 года Институтом тюркского мира Германии, который присудил ему свою высшую награду — орден Почести. Помимо него, государственный деятель имеет грамоту президента Кыргызстана С. Жапарова, торжественно вручённую ему в 2021 году за вклад в укрепление сотрудничества между двумя государствами в сфере спорта и культуры.

Личная жизнь

В 2021 году Умаров попал в серьёзное ДТП и, по прогнозам врачей, рисковал остаться прикованным к инвалидному креслу. Однако благодаря ежедневной работе над собой и интенсивным тренировкам он восстановился, вновь начав вести активную жизнь. Эта история стала для многих символом силы духа и личной стойкости.

Также известно, что Отабек Умаров занимается благотворительностью. Несмотря на то, что он не афиширует свою помощь, по неподтверждённым данным, он регулярно оказывает поддержку социально уязвимым категориям населения, участвует в помощи онкобольным детям и содействует поставкам медикаментов в медицинские учреждения страны.

Умаров женат, воспитывает трёх дочерей. Свободно владеет русским и английским языками, частично — украинским и корейским.

