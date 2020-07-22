«Битва за урожай». Свыше 1 600 тонн фруктов и ягод собрали крымские аграрии

Крымские аграрии уже собрали более 1 600 тонн плодово-ягодной продукции. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Андрей Рюмшин.

Сейчас крымские аграрии убрали более 570 гектаров от общей плодоносящей площади. Всего же убрать предстоит около 4 тысячи гектаров семечковых, косточковых, орехоплодных и ягодных культур, – сообщил он.

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что в этом году сельхозтоваропроизводители Крыма ведут уборку земляники, малины, ежевики, черешни, вишни, персиков и других фруктов и ягод. Уборочная кампания проходит на предприятиях Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского и других районов.

На сегодня уже убрано земляники открытого и закрытого грунта более 900 тонн, 2,5 тонны малины, почти 500 тысяч тонн черешни и около 8 тонн вишни. Предприятиями Нижнегорского района начат сбор яблок ранних сроков созревания, – уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин напомнил, что в Республике Крым продолжается и уборка овощей. Сейчас аграриями республики проводиться уборка капусты, кабачков, огурцов и прочих овощных культур. Уже собрано порядка 4 тысяч тонн овощей открытого грунта и более 7,5 тысяч тонн защищенного грунта.