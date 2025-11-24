Бизнес-конференция «Изменения и контроль ФНС в 2026 году. Безопасность, развитие и государственная поддержка бизнеса» — в Крыму

04.12.2025г. в 10-00 ч. (регистрация с 9-00) состоится Бизнес-конференция «Изменения и контроль ФНС в 2026 году. Безопасность, развитие и государственная поддержка бизнеса». Участие бесплатное.

Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 2, гостиница Москва, конференц-зал.

Организаторы: Союз «Торгово-промышленная палата Республики Крым», ООО «ПРОФФ-БАЛАНС».

Доя предпринимателей рассмотрят вопросы:

1.«Налоговая реформа 2026: Перспективы и вызовы для бизнеса» (УСН с НДС, ЕСХН, НДФЛ, налог на прибыль, камеральные налоговые проверки, имущественные налоги, единый налоговый счет, контрольно – кассовая техника, дробление бизнеса).

2.«Свободная экономическая зона. Программы льготного кредитования бизнеса на территории Республики Крым Фондом микрофинансирования предпринимательства, Региональной лизинговой компанией»

3. «Программы льготного кредитования Фонда промышленности Республики Крым»

4.Взаимодействие с банками, согласно 115-ФЗ», программы кредитования и обслуживания крымского бизнеса».

5.Программы предоставления субсидий производителям сельскохозяйственных товаров в 2025-2026 году, условия, перечень необходимых документов, отчетность, сроки предоставления отчетности, штрафные санкции за не представление/несвоевременное представление отчетности.

6.«УСН с НДС: Навигация по изменениям — адаптация и стратегии успеха», практические примеры.

7.«Серая занятость: Практические вызовы и пути к прозрачности», практические примеры.

8.«Честный Знак, МЧД, ЭДО и ККТ: Путеводитель по правилам для современных предпринимателей. Логистика: Адаптация к новым изменениям — готовим бизнес к вызовам».

9.«Выбор системы налогообложения: эффективное использование системы АУСН — выгодно ли? Практические примеры расчета налоговой нагрузки. Оптимизация/расчет налоговой нагрузки с примерами, учимся жить по новому, практические примеры».

Регистрация обязательна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/691a4e2f84227c92ecef071c