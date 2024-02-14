«Бизнес» по-воровски: украл инструменты ценой в 116 тысяч, продал их за 15 тысяч. Кража в Алуште

В Алуште в полицию поступило сообщение 41-летнего местного жителя, занимающегося оказанием строительных работ, о краже электроинструментов.

В период выполнения заказа для гостиницы на побережье Алушты, мужчина договорился с сотрудниками данного комплекса о хранении необходимого для работы строительного инвентаря в помещении над пляжем. Когда рабочий день был окончен, потерпевший запер бытовку с инструментами и уехал. Вернувшись через день, он обнаружил пропажу имущества. При этом алуштинец отметил, что замок не был поврежден. Сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшему, составила более 116 000 рублей, — рассказали подробности в МВД по РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже ранее не судимого 34-летнего жителя Чебоксар. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Полицейскими установлено, что злоумышленник осуществлял работу на объекте потерпевшего несколько дней, соответственно имел доступ к указанному помещению. Окончив работу по обработке металлических конструкций позже напарника, подозреваемый вызвал такси, чтобы отправиться по месту проживания (в Ялту). Когда автомобиль прибыл по назначенному адресу, злоумышленник, пользуясь случаем, решил похитить из помещения чужие инструменты. Погрузив все в такси и убедив водителя в том, что электроинструменты принадлежат ему, подозреваемый направился в г. Ялту, где продал все похищенное имущество малознакомому лицу за 15 000 рублей. Вырученными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, — сообщили в МВД по РК.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: МВД по РК.