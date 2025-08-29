Бизнес Севастополя поддержал благотворительную акцию к Дню знаний

В акции могли участвовать не только представители малого и среднего бизнеса, присоединились и неравнодушные севастопольцы.

Третий год подряд севастопольский центр «Мой бизнес» объединяет предпринимателей, чтобы помочь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В преддверии 1 сентября – Дня знаний ребятам привезли необходимые школьные принадлежности.

В центре «Мой бизнес» была размещена большая коробка, в которую предприниматели могли принести всё, что необходимо к началу учебного года. Мы стараемся как минимум три раза в год к первому сентября, к Новому году, ко Дню защиты детей, приезжать в Центр, собирать потребность у всех мам, которые здесь с детьми размещаются, потому что здесь располагаются мамы, которые оказались вместе с детьми в сложной жизненной ситуации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора севастопольского Центра «Мой Бизнес» Наталию Борисову.