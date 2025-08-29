Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Бизнес Севастополя поддержал благотворительную акцию к Дню знаний
Новости Республики
Бизнес Севастополя поддержал благотворительную акцию к Дню знаний
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Бизнес Севастополя поддержал благотворительную акцию к Дню знаний

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:41 29.08.2025

В рамках благотворительной акции «Мой бизнес помогает» дети, находящиеся вместе с мамами в трудной жизненной ситуации в Центре социальной помощи семье и детям получили канцелярские товары от севастопольских предпринимателей.

В акции могли участвовать не только представители малого и среднего бизнеса, присоединились и неравнодушные севастопольцы.

Третий год подряд севастопольский центр «Мой бизнес» объединяет предпринимателей, чтобы помочь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В преддверии 1 сентября – Дня знаний ребятам привезли необходимые школьные принадлежности.

В центре «Мой бизнес» была размещена большая коробка, в которую предприниматели могли принести всё, что необходимо к началу учебного года. Мы стараемся как минимум три раза в год к первому сентября, к Новому году, ко Дню защиты детей, приезжать в Центр, собирать потребность у всех мам, которые здесь с детьми размещаются, потому что здесь располагаются мамы, которые оказались вместе с детьми в сложной жизненной ситуации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора севастопольского Центра «Мой Бизнес» Наталию Борисову.

Акция стала примером социальной ответственности бизнеса и готовности предпринимателей вносить свой вклад в благополучие  жителей и города.

Узнайте больше:  На развитие рыболовства в Севастополе выделят 150 млн рублей

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x