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Бизнесменов Севастополя призывают порадовать горожан новогодним оформлением витрин и фасадов
фото: bearinthenorth (pixabay.com)

Бизнесменов Севастополя призывают порадовать горожан новогодним оформлением витрин и фасадов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:39 09.12.2020

В Севастополе анонсируют конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка». Соревнование  проводится среди предприятий торговли и общественного питания с 14 по 24 декабря 2020 года. Номинации:

  • «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»;
  • «Лучшее новогоднее оформление фасада, витрины предприятия»;
  • «Лучший новогодний проект» — комплекс мероприятий по новогоднему оформлению витрин, фасадов предприятий и прилегающих территорий;
  • «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта»;
  • «Лучшее новогоднее оформление торгового места на розничном рынке»;
  • «Лучшее новогоднее оформление торгового места на ярмарке».

Победители конкурса в каждой номинации будут определены по следующим группам: торговые центры и торговые комплексы; предприятия розничной торговли продовольственными товарами; предприятия розничной торговли непродовольственными товарами; нестационарные торговые объекты; предприятия общественного питания; предприятия бытового обслуживания населения, предприятия рыночной и ярмарочной торговли.

К участию приглашаются все субъекты предпринимательской деятельности. Фото торговых объектов просим направлять на электронную почту gupotreb@sev.gov.ru

Информацию по условиям участия в Конкурсе можно получить по телефону +7(8692)555-320.

Бизнесменов Севастополя призывают порадовать горожан новогодним оформлением витрин и фасадов

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