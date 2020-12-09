Бизнесменов Севастополя призывают порадовать горожан новогодним оформлением витрин и фасадов

В Севастополе анонсируют конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка». Соревнование проводится среди предприятий торговли и общественного питания с 14 по 24 декабря 2020 года. Номинации:
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»;
- «Лучшее новогоднее оформление фасада, витрины предприятия»;
- «Лучший новогодний проект» — комплекс мероприятий по новогоднему оформлению витрин, фасадов предприятий и прилегающих территорий;
- «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта»;
- «Лучшее новогоднее оформление торгового места на розничном рынке»;
- «Лучшее новогоднее оформление торгового места на ярмарке».
Победители конкурса в каждой номинации будут определены по следующим группам: торговые центры и торговые комплексы; предприятия розничной торговли продовольственными товарами; предприятия розничной торговли непродовольственными товарами; нестационарные торговые объекты; предприятия общественного питания; предприятия бытового обслуживания населения, предприятия рыночной и ярмарочной торговли.
К участию приглашаются все субъекты предпринимательской деятельности. Фото торговых объектов просим направлять на электронную почту gupotreb@sev.gov.ru
Информацию по условиям участия в Конкурсе можно получить по телефону +7(8692)555-320.
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