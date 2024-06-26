Бизнесмены Севастополя представили свою продукцию на Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024»

Предприниматели из Севастополя в этом году впервые приняли участие в Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024». Он проходил с 19 по 23 июня.

ООО «Остов»;

АО «Уранис-Радиосистемы»;

ООО «Нанотех ВГ».

Севастополь был представлен такими направлениями, как судоремонтные работы и комплектующие для судов, разработка систем связи и производство спецодежды. Руководители компаний провели переговоры о гарантийном и постгарантийном обслуживании судового оборудования с ведущими предприятиями страны.

Также представители Севастополя привлекли внимание делегаций высокого уровня из различных стран — Индии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Египта, Венесуэлы, Саудовской Аравии и ОАЭ. Особый интерес вызвало у иностранных партнёров предложение услуг компании ООО «Остов» на экспорт, что привело к конкретным предконтрактным переговорам. В то же время АО «Уранис-Радиосистемы» активно взаимодействовало с разработчиками материалов и комплектующих, что открыло новые перспективы для сотрудничества и совместных проектов.

Участие в международных выставках, подобных «ФЛОТ-2024», является важным шагом для расширения географии бизнеса и установления долгосрочных партнёрских отношений. На таких мероприятиях предприниматели не только представляют свою компанию и продукцию, но и находят новых партнёров, обмениваются опытом и идеями, что способствует развитию бизнеса и его укреплению на мировом рынке. Важно не только привлечь внимание к бренду, но и создать долгосрочные связи, основанные на взаимном доверии и понимании ценностей, что является ключевым фактором успешного ведения бизнеса в современном мире. Мы гордимся нашими предпринимателями, которые неуклонно двигаются вперёд, преодолевая трудности и достигая новых высот, и уверены, что наша поддержка и совместные усилия помогут им достичь ещё больших успехов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора севастопольского центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Организаторами салона выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство обороны РФ.

Участие севастопольских предпринимателей в «ФЛОТ-2024» подчеркнуло их готовность к развитию международного сотрудничества и укреплению позиций на рынке.

Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя