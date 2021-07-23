Бизнесу хотят обнулить часть налогов из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом

На рассмотрение в нижнюю палату, сообщает портал Время Бухгалтера , внесен депутатский законопроект с поправками в НК РФ, предусматривающий обнуление отдельных налогов для компаний и ИП в период действия ограничительных мер.

В отношении налога на имущество организаций в ст. 380 НК РФ, земельного налога в ст. 394 НК РФ, а также налога на имущество физлиц в ст. 406 НК РФ предлагается закрепить, что если в регионе введены ограничения, в том числе режим ПГТ, ЧС, направленные на приостановление деятельности, то ставка по налогу равна нулю. Льгота будет действовать для объектов, используемых в бизнесе.

В пояснительной записке сообщается, что по результатам опроса самой востребованной мерой помощи бизнесу стало освобождение от уплаты налогов. Принятие законопроекта позволит поддержать компании, деятельность которых ограничивали, а также поможет им сохранить деньги для выплаты зарплат.

Источник: Время Бухгалтера