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Благодаря репродуктивным технологиям ЭКО в Крыму родились 1674 ребёнка

Благодаря репродуктивным технологиям ЭКО в Крыму родились 1674 ребёнка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:40 30.10.2024

С начала старта Национального проекта «Демография» в Республике Крым благодаря современным репродуктивным технологиям ЭКО родилось 1674 ребенкаСреди них 89 двоен и 4 тройни.

Стать родителями жители региона смогли благодаря проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Получить направление на процедуру ЭКО по полису ОМС можно у своего лечащего врача в женской консультации после всех обследований. Врач определит  показания и возможные ограничения, затем пациентка выберет клинику для процедуры. Важно, чтобы выбранное медучреждение оказывало услуги за счет средств ОМС.

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Список клиник доступен на сайте Минздрава Крыма по ссылке. Более подробная информация о лечении бесплодия методом ЭКО доступна по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства РК

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