Благодаря репродуктивным технологиям ЭКО в Крыму родились 1674 ребёнка

Стать родителями жители региона смогли благодаря проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Получить направление на процедуру ЭКО по полису ОМС можно у своего лечащего врача в женской консультации после всех обследований. Врач определит показания и возможные ограничения, затем пациентка выберет клинику для процедуры. Важно, чтобы выбранное медучреждение оказывало услуги за счет средств ОМС.

Список клиник доступен на сайте Минздрава Крыма по ссылке. Более подробная информация о лечении бесплодия методом ЭКО доступна по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства РК