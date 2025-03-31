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Благодаря вмешательству военной прокуратуры гражданская служащая воинской части получила положенные выпл

Благодаря вмешательству военной прокуратуры гражданская служащая воинской части получила положенные выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:09 31.03.2025

Военная прокуратура-войсковая часть 90935 выступила в защиту прав гражданской служащей воинской части, получившей ранение в ходе ракетной атаки вооруженных сил Украины.

Установлено, что из-за несвоевременной подготовки необходимых документов она не была обеспечена единовременной денежной выплатой в размере 3 млн рублей.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры права работника восстановлены, денежные средства перечислены на банковский счет.

источник: военная прокуратура-войсковая часть 90935

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