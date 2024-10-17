Благодаря «зонтичным» поручительствам крымский бизнес привлек 146 млн рублей кредитных средств

«Зонтичный» механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Механизм существует с 2021 года и реализуется в виде меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, за время действия программы Крымский гарантийный фонд поучаствовал уже в 41 сделке, в рамках которых предоставил поручительства по кредитным договорам на общую сумму 165,5 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь более 857 млн рублей заёмных средств в банках-партнерах Крымского гарантийного фонда.

При этом, до конца года, малый и средний бизнес сможет получить ещё 180 млрд рублей, обеспеченных «зонтичными» поручительствами благодаря тому, что Корпорация МСП предоставила банкам-участникам программы средства для стимулирования кредитования субъектов МСП, куда входят и крымские банки.

Телефоны для консультации по предоставлению гарантийной поддержки: +7(978)915-62-91, +7(978)900-27-37.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым