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Благотворительная акция «Большие сердца Росреестра». Крым и Севастополь участвуют

Благотворительная акция «Большие сердца Росреестра». Крым и Севастополь участвуют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 15.04.2022

Сотрудники Росреестра и подведомственных учреждений присоединились к сбору гуманитарной помощи населению отдельных районов Украины. В благотворительной акции «Большие сердца Росреестра», охватившей 85 регионов страны, приняли участие коллективы службы, ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Роскартография» и АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Работниками был организован добровольный сбор денежных пожертвований, на которые централизованно закуплены предметы первой необходимости, продукты и товары для детей.

Территориальные органы Росреестра со всех субъектов Российской Федерации внесли свой вклад и приняли участие в этой благотворительной акции. Сейчас крайне важно проявлять участие и оказывать посильную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олесю Калинкину.

Пунктом передачи стала Республика Крым, граничащая с Херсонской областью Украины. В регионах, принимающих у себя беженцев, сотрудники Росреестра и подведомственных учреждений также адресно помогают нуждающимся, взаимодействуют с пунктами их временного размещения. Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю уже провело сбор вещей для беженцев и передало Благотворительному Фонду Волонтеры «Сердце Севастополя».

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Благотворительная акция «Большие сердца Росреестра». Крым и Севастополь участвуют Благотворительная акция «Большие сердца Росреестра». Крым и Севастополь участвуют

Всего с начала специальной военной операции в Украине на полуостров прибыло более 28 тысяч человек, на территории развернуто 12 пунктов временного размещения. Совместно с Севреестром мы передали «Сердцу Севастополя» вещи, которые могут понадобиться беженцам, — отмечает Олеся Калинкина.

фото: пресс-служба Управления Росреестра по республике Крым и Севастополю


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