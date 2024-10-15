Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Благотворительный фонд «Сердце Крыма» свое 6-летие отметил фестивалем
актуально в республике
Благотворительный фонд «Сердце Крыма» свое 6-летие отметил фестивалем
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Благотворительный фонд «Сердце Крыма» свое 6-летие отметил фестивалем

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:27 15.10.2024

В Евпатории состоялось мероприятие, приуроченное ко дню рождения благотворительного фонда «Сердце Крыма». Для жителей и гостей города были подготовлены концертная и анимационная программы, мастер-классы, ярмарка крымских мастеров и производителей, оригинальные фотозоны и благотворительный аукцион. Вырученные в ходе мероприятия средства будут направлены на помощь детям, проходящим длительное лечение в отделении онкогематологии.

Благодарю всех жителей города, которые приняли участие в акции, и благотворительный фонд «Сердце Крыма» в лице Эльзары Абибуллаевой за то, что прививают нам хорошую привычку помогать, — цитирует пресс-служба главу администрации Евпатории Александра Юрьева.

СПРАВКА. Благотворительный фонд «Сердце Крыма» был создан 12 октября 2018 года. Он оказывает поддержку детям, которым нужна срочная специализированная медицинская помощь, взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, а также оказывает паллиативную помощь детям и взрослым.

Узнайте больше:  В Симферополе прошёл фестиваль "ДобрыйДвиж"

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
люди в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.