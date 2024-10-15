Благотворительный фонд «Сердце Крыма» свое 6-летие отметил фестивалем

В Евпатории состоялось мероприятие, приуроченное ко дню рождения благотворительного фонда «Сердце Крыма». Для жителей и гостей города были подготовлены концертная и анимационная программы, мастер-классы, ярмарка крымских мастеров и производителей, оригинальные фотозоны и благотворительный аукцион. Вырученные в ходе мероприятия средства будут направлены на помощь детям, проходящим длительное лечение в отделении онкогематологии.
Благодарю всех жителей города, которые приняли участие в акции, и благотворительный фонд «Сердце Крыма» в лице Эльзары Абибуллаевой за то, что прививают нам хорошую привычку помогать, — цитирует пресс-служба главу администрации Евпатории Александра Юрьева.
СПРАВКА. Благотворительный фонд «Сердце Крыма» был создан 12 октября 2018 года. Он оказывает поддержку детям, которым нужна срочная специализированная медицинская помощь, взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, а также оказывает паллиативную помощь детям и взрослым.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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