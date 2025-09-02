Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» запустил проект «Рожденные вопреки»
Новости Республики
Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» запустил проект «Рожденные вопреки»

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» запустил проект «Рожденные вопреки»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:04 02.09.2025

В 2026 году Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» запускает трогательный и вдохновляющий проект — «Рожденные вопреки».

Проект направлен на поддержку материнства и детства в России для привлечения внимания общества к вопросам демографического роста, популяризации материнства и сохранения традиционных семейных ценностей.

В рамках проекта будут собраны истории людей, рожденных вопреки обстоятельствам, которые ставили их родителей перед жестоким выбором: сохранить беременность или нет. Сейчас среди героев проекта есть и взрослые люди, состоявшиеся в жизни, например женщина-пилот самого большого в России самолета, а также юные, например, девочка, у которой мама, носящая ее под сердцем, попала в теракт на Лубянке.

Узнайте больше:  В Сакском районе модернизировали девять объектов здравоохранения

Через художественные фотографии и личные рассказы героев проект демонстрирует не только красоту жизни, но и важность поддержки матерей, оказавшихся в трудной ситуации.

Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте: https://vopreki.pro

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x