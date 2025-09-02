Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» запустил проект «Рожденные вопреки»

Проект направлен на поддержку материнства и детства в России для привлечения внимания общества к вопросам демографического роста, популяризации материнства и сохранения традиционных семейных ценностей.

В рамках проекта будут собраны истории людей, рожденных вопреки обстоятельствам, которые ставили их родителей перед жестоким выбором: сохранить беременность или нет. Сейчас среди героев проекта есть и взрослые люди, состоявшиеся в жизни, например женщина-пилот самого большого в России самолета, а также юные, например, девочка, у которой мама, носящая ее под сердцем, попала в теракт на Лубянке.

Через художественные фотографии и личные рассказы героев проект демонстрирует не только красоту жизни, но и важность поддержки матерей, оказавшихся в трудной ситуации.

Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте: https://vopreki.pro

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК