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Горячая линия Госкомрегистра Крыма временно не работает
иллюстрация: открытые источники

Близкие уехали в Украину и связь оборвалась? В Севастополе работает «горячая линия»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:25 07.03.2020

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Севастополе организована «горячая линия» по приему обращений граждан, родные и близкие которых выехали на территорию Украины, и в настоящее время с ними прервалась связь, либо известно об их задержании. Время проведения «горячей линии»:

  • понедельник-пятница: с 10-00 до 17-00
  • телефоны «горячей линии»: +7 (8692) 41-66-00, +7 (978) 9011908.

Узнав о случившемся, направьте обращение в адрес Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе. Поступившая информация незамедлительно доводится до Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Министерства иностранных дел Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Близкие уехали в Украину и связь оборвалась? В Севастополе работает "горячая линия"

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