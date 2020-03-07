Близкие уехали в Украину и связь оборвалась? В Севастополе работает «горячая линия»

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Севастополе организована «горячая линия» по приему обращений граждан, родные и близкие которых выехали на территорию Украины, и в настоящее время с ними прервалась связь, либо известно об их задержании. Время проведения «горячей линии»:

понедельник-пятница: с 10-00 до 17-00

телефоны «горячей линии»: +7 (8692) 41-66-00, +7 (978) 9011908.