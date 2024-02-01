Блог-тур по Крыму: зимний отдых на полуострове – незабываемый

Конечно, Крыму еще учиться и учиться правильно и эффективно преподносить, презентовать идеи и направления круглогодичного курорта. И в таком позиционировании туротрасли региона помогает блогосфера. Популярные блогеры-миллионники одной-двумя публикациями, постами с фото и видео, принципом «проверено на себе» дают немало информации тем, кто сбирается на отдых в Крым, мечтает о новых впечатлениях, грезит неизведанными местами и локациями. Причем в любую пору года.

Блогер-миллионник Александра Хадж (Молдавчук) затеяла для коллег блог-тур #ТвойКрым. Да-да, именно в январе. В основе маршрута не «раскрученные» летние курорты и пляжи, а зимние впечатления от самых красивых мест на полуострове: Коктебель, Бахчисарай, Балаклава, Гурзуф, Алупка, Симеиз, Алушта, Ялта, Старый Крым, Феодосия. Такому маршруту позавидуют гуру-туристы. Ну а возможность взглянуть на крымские красоты и достопримечательности по-новому – сама по себе свежа и интересна. В команде проекта собственно Александра Хадж — основатель первой в Крыму школы для блогеров, ведущая, выпускник мастерской новых медиа, организатор грантовых проектов и опытный фотограф Юлия Мазур (вы 100% видели ее фото крымских пейзажей, ведь она участник Книги рекордов России), эксперт и наставник в маркетинге и продвижении.

Амбассадоры «подтянули» весьма примечательную компанию блогеров. Участники тура #ТвойКрым — авторы из многих регионов страны (не только Москвы), с многотысячными, а то и миллионными аудиториями. Все – знатоки стиля жизни и тревел-направления, в том числе семейного отдыха. Крым же делает на это ставку? Не только! Как раз зимой есть возможность изучить все возможности лечебно-оздоровительного отдыха на полуострове.

Сейчас участники блог-тура находятся в Евпатории. Согласитесь, город-курорт еще в советское время «застолбил» за собой славу Здравницы. Размещение блогеров – на базе отеля «ТЭС», который предлагает свою лечебно-оздоровительную программу.

Как рассказали участники, в первый день крымского вояжа, они посетили пещеру «Таврида», видовые и смотровые площадки, парк миниатюр в Бахчисарае, конечно, с зоопарком. Где же еще на отдыхе можно покормить с руки отнюдь не крымских «жителей», которым здесь созданы все условия – бегемота, тюленя, пингвинов.

Блогер из Москвы Яна Бурлакова отметила, что даже в столице нет такого ухоженного зоопарка где, в первую очередь, искренне заботятся о животных. А еще блогеры насладились истинно крымской кухней, не забыв об энотерапии (вкусно и полезно, но в меру).

Первый день промелькнул незаметно. Впереди новые локации, впечатления, встречи и открытия. Блог-тур #ТвойКрым продолжается. Подробнее — @krim_na_ladoni – в блоге крымчанки Александры Хадж (Молдавчук).

Фото: Юлия Мазур и blogs-tour.ru.