Блогеры из Крыма вошли в федеральную команду «Министерство контента»

В направлении «Культура и творчество» прошла отбор Ольга Павленко. В своём блоге на платформе Дзен она публикует статьи по истории России, рассказывает о культурном наследии и делится отзывами на книги. В направлении «Наука и образование» прошли Евгений Пятачев и Алексей Пузанов. Первый создал просветительский канал «Ум и культура», где публикует интеллектуальные викторины, исторические заметки и занимательные факты, а второй — ведёт блог о лидерстве, саморазвитии и управлении временем. Серафима Муравьёва прошла отбор в трек «Культура и творчество». Девушка рассказывает о литературе и истории, делится маршрутами культурных путешествий и осмысленно связывает прошлое с настоящим. В направлении «Туризм»Крым представит Виктория Мацкевич. В своём блоге она сочетает личные впечатления с краеведческими материалами и образовательными задачами.

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» – одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России – это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны – здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм – при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Участников ждёт обучение у ведущих экспертов медиасферы в Мастерской управления «Сенеж», а затем – командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств, в том числе из Республики Крым. Регион в составе федеральной команды представит начальник отдела информационной политики и связей с общественностью Крымского медицинского информационно-аналитического центра Диана Хоменюк.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

По информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»