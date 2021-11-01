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сосредоточить силы на реализации иных ограничительных мер, принятых в городе.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Блокпосты на въезде в Севастополь свернут, но сосредоточат силы на реализации иных ограничительных мер, принятых в городе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:29 01.11.2021

В Правительстве Севастополя отмечают: анализ трех дней работы постов контроля показал, что с каждым днем транспортный поток туристов снижается. Сейчас, по словам губернатора города, поездки совершаются в основном севастопольцами, к передвижению которых изначально рекомендовалось отнестись лояльно.

К сегодняшнему дню количество иногородних свелось к минимуму. Информационная кампания, которая была проведена на прошлой неделе, дала свой результат, и те, кто планировал воспользоваться этим перерывом, собираясь провести свои вынужденные нерабочие дни в Севастополе, уже скорректировали планы и вряд ли планируют посетить Севастополь до конца нерабочих дней, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. —  Считаю, что три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали тот эффект, который необходим — это значительное снижение туристического потока. Сейчас пункты контроля в большей степени приносят сложности севастопольцам.

Губернатор поручил завершить работу постов контроля в 00.00 часов 2 ноября, и сосредоточить силы на реализации иных ограничительных мер, принятых в городе. Михаил Развожаев поблагодарил севастопольцев за то, что большая часть отнеслась к ограничениям по въезду и выезду с пониманием.

Напомним, что в период с 30 октября по 7 ноября полностью приостановлена работа учреждений культуры, театров, кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, организаций спорта и других мест посещения. Организации общественного питания работают только навынос. Работать разрешено только продовольственным магазинам и аптекам. Магазины непродовольственных товаров работают только в том случае, если ими реализуются товары первой необходимости, перечень которых определен распоряжением равительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762-р.

Блокпосты на въезде в Севастополь свернут, но сосредоточат силы на реализации иных ограничительных мер, принятых в городе

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