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Боец ММА Джефф Монсон посетил крымскую Республиканскую детскую клиническую больницу
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Боец ММА Джефф Монсон посетил крымскую Республиканскую детскую клиническую больницу

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:38 28.07.2025

По приглашению представителей АНО «Крымский детский хоспис» известный боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон посетил ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». Спортсмен побывал в паллиативном отделении и отделении онкологии и гематологии, пообщался с сотрудниками больницы, родителями и детьми.

Боец очень внимательно отнёсся ко всем маленьким пациентам — обошел каждого в палатах. Его визит стал настоящим событием для ребят и подарил им позитивные эмоции. Как отмечают врачи, такие моменты очень важны для детей, ведь пациенты детской больницы нуждаются не только в медицинской, но и в психологической и духовной поддержке.

Мальчики, которые пришли на встречу со спортсменом, смогли получить урок самообороны — Джефф Монсон показал им несколько простых, но эффективных приемов. Боец рассказал, что по окончании своей карьеры хотел бы помогать детям. Особенно тем, у кого нет возможности оплатить обучение в спортивных школах. Он считает, что у каждого ребенка есть свои собственные уникальные таланты и очень важно их поддерживать.

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Сотрудники больницы и представители детского хосписа поблагодарили спортсмена за уделенное внимание и искреннюю заботу о детях, подчеркнув, что такие визиты не только поднимают настроение пациентам, но и вдохновляют их на дальнейшую борьбу с болезнью.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

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