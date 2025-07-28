Боец ММА Джефф Монсон посетил крымскую Республиканскую детскую клиническую больницу

Боец очень внимательно отнёсся ко всем маленьким пациентам — обошел каждого в палатах. Его визит стал настоящим событием для ребят и подарил им позитивные эмоции. Как отмечают врачи, такие моменты очень важны для детей, ведь пациенты детской больницы нуждаются не только в медицинской, но и в психологической и духовной поддержке.

Мальчики, которые пришли на встречу со спортсменом, смогли получить урок самообороны — Джефф Монсон показал им несколько простых, но эффективных приемов. Боец рассказал, что по окончании своей карьеры хотел бы помогать детям. Особенно тем, у кого нет возможности оплатить обучение в спортивных школах. Он считает, что у каждого ребенка есть свои собственные уникальные таланты и очень важно их поддерживать.

Сотрудники больницы и представители детского хосписа поблагодарили спортсмена за уделенное внимание и искреннюю заботу о детях, подчеркнув, что такие визиты не только поднимают настроение пациентам, но и вдохновляют их на дальнейшую борьбу с болезнью.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма