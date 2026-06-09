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Богато живём? Меньше чем за неделю севастопольцы перевели мошенникам более 2,2 миллионов рублей

Богато живём? Меньше чем за неделю севастопольцы перевели мошенникам более 2,2 миллионов рублей

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:20 09.06.2026

Жертвами аферистов стали пять человек в возрасте от 20 до 82 лет. Злоумышленники использовали пять различных схем: от ложных звонков «из полиции» и «энергосбыта» до фиктивной оплаты стройматериалов. Суммарный ущерб составил 2 миллиона 285 тысяч рублей.

Самую крупную сумму — 1 миллион 200 тысяч рублей — отдал 63-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, который представился поочередно сотрудником «Севэнерго», Центробанка и полиции. Под предлогом проверки электричества, а также угрозой привлечения к уголовной ответственности за спонсирование ВСУ, севастопольца убедили перевести все сбережения на «безопасный счет».

495 тысяч рублей лишилась 65-летняя женщина. В мессенджере неизвестный, представившись покупателем стройматериалов. Доверчивая гражданка, выполняя инструкции, лишилась всех сбережений.

170 тысяч рублей перевел мошенникам 20-летний парень. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роспотребнадзора. Под предлогом защиты банковского счета от несанкционированного списания молодой человек выполнил все инструкции злоумышленника и лишился крупной суммы.

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120 тысяч рублей потеряла 37-летняя женщина. В мессенджере ей написал незнакомец, который пообещал защитить ее средства от преступных посягательств. Поверив аферисту, она самостоятельно перевела деньги на продиктованный им счет.

Последняя потерпевшая — 82-летняя пенсионерка. Ей позвонил лжеследователь и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности за аварию, мошенник потребовал немедленно передать 300 тысяч рублей. Пожилая женщина, испугавшись за будущее дочери, перевела деньги аферистам.

Полиция Севастополя напоминает: не верьте звонкам от неизвестных, кем бы они ни представлялись. Сотрудники банков, энергосбыта, Роспотребнадзора и тем более правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с требованием переводить деньги на «безопасные счета». Не выполняйте никаких действий по инструкциям незнакомцев.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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