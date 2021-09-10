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Боялись связаться с родными... В Севастополе нашли иностранку, объявленную в международный розыск
фото: pxhere.com

Боялась связаться с родными… В Севастополе нашли иностранку, объявленную в международный розыск

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:49 10.09.2021

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России в Севастополе установили местонахождение женщины и сообщили её родным.

В 2017 году 38-летняя жительница ближнего зарубежья приехала в Севастополь на работу, о чём сообщила своей матери, а спустя месяц связь с ней внезапно оборвалась. Пропавшую без вести иностранку в родной стране объявили в международный розыск. В результате проведённых розыскных мероприятий севастопольские оперативники разыскали иностранку на территории Бахчисарайского района. Женщина рассказала, что у неё появилась новая семья и по этой причине она не сообщала о себе родственникам, опасаясь их порицания, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Боялась связаться с родными... В Севастополе нашли иностранку, объявленную в международный розыск

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