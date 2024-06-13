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Более 1 400 онлайн-обращений к властям написали севастопольцы за прошедшую неделю

Более 1 400 онлайн-обращений к властям написали севастопольцы за прошедшую неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:24 13.06.2024

За неделю с 3 по 9 июня жители Севастополя написали 1 437 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Чаще всего горожане интересовались подготовкой пляжей к купальному сезону и благоустройством, сферой общественного транспорта и дорог, а также летним досугом детей.

Так, были взяты в работу сообщения о мусоре на детской площадке на улице Строительной, 47.

Вся площадка им усыпана, в песочнице нет песка. Детские качели сломаны, – поделились пользователи.

В Управляющей компании Балаклавского района сообщили, что на площадке очистили урны, подсыпали песок и покосили траву. Похожий комментарий оставили жильцы дома № 36 на проспекте Генерала Острякова.

На детской площадке и во дворе не производится уборка мусора, жильцам приходиться самим убирать, так как его скопилось слишком много, – сообщили севастопольцы.

Вскоре придомовую территорию очистили сотрудники управляющей компании «Центр».

Помимо этого, горожане сообщили об открытом канализационном люке на улице Разъездной в селе Первомайском.

Большая просьба закрыть его, пока кто-нибудь туда не упал, – просили жители города.

Центр управления регионом направил комментарии в «Водоканал». Колодец закрыли.

Также специалисты ЦУР зафиксировали обращения с просьбами привести в порядок участок дороги на улице Маринеско, 1А. По их словам, после проведения ремонтных работ «Водоканалом» во дворе дома на проезжей части отсутствует дорожное покрытие.

Это небезопасно и некомфортно для передвижения по дворовой территории, – уточнили жильцы.

Вскоре сотрудники «Водоканала» сообщили, что заасфальтировали разбитый участок.

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Поступали также комментарии о разросшихся ветках деревьев на улице Шелкунова.

Когда обрежут ветки деревьев, которые мешают проезду автотранспорта и ограничивают видимость? – спрашивали севастопольцы.

Вопросом занялись сотрудники департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре ветки обрезали.

Напомним, обращения по теме благоустройства, ЖКХ, состояния пляжей можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

— ВКонтакте;
— Одноклассники;
— Телеграм.

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

— ВКонтакте;
— Одноклассники;
— Телеграм.

Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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