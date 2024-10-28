Более 10 тысяч крымских семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала

Мера поддержки устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребёнком трёх лет. Выплату начислят с месяца рождения или усыновления ребёнка, если подать заявление не позднее 6 месяцев с месяца рождения. Если подать заявление позже — пособие будет назначено с месяца обращения.

Если срок выплаты истекает и ребёнку, на которого она оформлена, не исполнилось 3 года, то можно продлить период ее назначения.

Чтобы продлить выплату еще на 12 месяцев, необходимо подать новое заявление. Сделать это можно в последний месяц действующего назначения или позже. Если в семье несколько детей до трёх лет, то заявление подается на каждого ребенка по отдельности, — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.

Отделение СФР по Республике Крым осуществляет данную выплату ежемесячно 5-го числа. Если это число приходится на выходной или праздничный, то выплата приходит в последний рабочий день накануне. Деньги на счета получателей зачисляются в течение всего дня. Родители получают средства за предыдущий месяц.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в региональный контакт-центр по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник-четверг 09:00-18:00 часов, пятница 09:00-16:45 часов).

Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда по Республике Крым можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях:

источник: Социальный фонд России по Республике Крым