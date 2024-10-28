Более 10 тысяч крымских семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. В Республике Крым это — 29 978 рублей. Выплату можно оформить на каждого малыша в семье в возрасте до трех лет. Ее размер равен одному прожиточному минимуму на ребенка. В 2024 году в Крыму это — 15 559 рублей. С начала года Отделение СФР по Республике Крым назначило ежемесячную выплату из средств материнского капитала родителям 10 430 детей.
Мера поддержки устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребёнком трёх лет. Выплату начислят с месяца рождения или усыновления ребёнка, если подать заявление не позднее 6 месяцев с месяца рождения. Если подать заявление позже — пособие будет назначено с месяца обращения.
Если срок выплаты истекает и ребёнку, на которого она оформлена, не исполнилось 3 года, то можно продлить период ее назначения.
Чтобы продлить выплату еще на 12 месяцев, необходимо подать новое заявление. Сделать это можно в последний месяц действующего назначения или позже. Если в семье несколько детей до трёх лет, то заявление подается на каждого ребенка по отдельности, — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.
Отделение СФР по Республике Крым осуществляет данную выплату ежемесячно 5-го числа. Если это число приходится на выходной или праздничный, то выплата приходит в последний рабочий день накануне. Деньги на счета получателей зачисляются в течение всего дня. Родители получают средства за предыдущий месяц.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в региональный контакт-центр по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник-четверг 09:00-18:00 часов, пятница 09:00-16:45 часов).
Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда по Республике Крым можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях:
- ВК – https://vk.com/sfr.respublikakrym
- ОК – https://ok.ru/sfr.krymgroup
- ТГ – https://t.me/sfr_crimea
источник: Социальный фонд России по Республике Крым
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