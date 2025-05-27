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Более 100 матрасов в этом году из Крыма передали на Херсонское и Запорожское направление
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Более 100 матрасов в этом году из Крыма передали на Херсонское и Запорожское направление

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:34 27.05.2025

Общее количество переданных матрасов уже перевалило за 700. Благодаря поддержке от МДЦ Артек, санаториев полуострова и Народного фронта созданы сотни мест для комфортного сна бойцов. Уже несколько партий отправилось в этом году бойцам на позиции защиты Крыма и Херсонское направление. А всего крымская помощь дарит безопасный сон бойцам вдоль линии сотни километров.

Очень здорово, что удалось продолжить эту историю и в этом году. То, что началось как единичная просьба, стало настоящей народной поддержкой для разных подразделений. При этом, ребята буквально делились только между собой, кого-то переводили на новые места, и так количество просьб только продолжало расти все 2 года. Спасибо Артеку, спасибо крымчанам, которые активно продолжают помогать и таким образом, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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