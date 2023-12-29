Более 100 тысяч севастопольцев начнут получать повышенные выплаты Социального фонда России

Отделение Социального фонда по г.Севастополю в январе проиндексирует большинство предоставляемых россиянам выплат в соответствии бюджетом Фонда на следующий год, который президент России Владимир Путин утвердил в конце ноября вместе с другими сопутствующими законами.

Повышение назначенных выплат получат 101864 севастопольских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Так, с 1 января 2024 года на 7,5% будут проиндексированы страховые пенсии, но как и ранее, выплата с учетом индексации будет производиться неработающим пенсионерам. В свою очередь, работающие пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию после увольнения с работы. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости у севастопольских пенсионеров вырастет до 20,5 тыс. рублей. Все плановые ежегодные повышения пенсий производятся автоматически, поэтому пенсионерам обращаться никуда не нужно, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих севастопольцев будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе — 13 555,00 руб. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена региональная социальная доплата по линии Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

В связи с повышением в 2024 году прожиточного минимума в регионе проживания увеличится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие), а также ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет.

Кроме этого, в 2024 году будут повышены декретные выплаты. Так, с 1 января увеличится минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам:

за 140 дней: мин. — 88 565,40 рублей, макс. — 565 562,20 рублей.

за 156 дней: мин. — 98 687,16 рублей, макс. — 630 197,88 рублей.

за 194 дня: мин. — 122 726,34 рублей, макс. — 783 707,62 рублей.

С 1 февраля увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам. Кроме этого, с начала года появится возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка. С 2024 года эти выплаты будут начислять одновременно с зарплатой даже после выхода из декрета на полный рабочий день. Сумма для конкретного родителя зависит от его зарплаты за два предыдущих года с учетом минимума и максимума, которые установлены законом.

В феврале 2024 года на 7,5% увеличится материнский семейный капитал (МСК). Его размер на первого ребенка составит 630 967,72 рублей, при рождении второго или последующего (если ранее право на МСК не возникало) — 833 800,37 рублей. Увеличится также остаток средств МСК после частичного использования.

По уровню прогнозной инфляции в феврале 2024 года будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации, пострадавших на производстве, и другие меры поддержки.

С 1 апреля 2024 года будут проиндексированы социальные пенсии на 7,5% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

В августе 2024 года — традиционно пройдет корректировка пенсий работавших в 2023 году пенсионеров.

Все повышения Социальный фонд осуществит беззаявительно, поэтому севастопольцам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю